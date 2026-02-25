Denne utøveren øker bevisstheten om hvordan man håndterer menstruasjon under konkurranser.

Da vinter-OL i Milano-Cortina 2026 ble avsluttet 22. februar 2026, gjorde Amber Glenns bemerkninger et spesielt sterkt inntrykk. I den blandede sonen etter friløpet tok den amerikanske skøyteløperen opp et tema som fortsatt sjelden diskuteres i toppidrett: vanskeligheten med å konkurrere mens man har menstruasjon, og brøt dermed et vedvarende tabu innen kunstløp.

«Det er tøft, og ingen snakker om det.»

Amber Glenn, som konkurrerte i vinter-OL i Milano-Cortina 2026, endte på femteplass i friløp. Utover resultatet var det hennes personlige beretning som resonnerte. I et intervju med France Télévisions betrodde hun: «Jeg har mensen akkurat nå, så det er veldig vanskelig, spesielt når man må bruke slike klær og opptre foran hele verden.»

Hun la til: «Det er vanskelig, og ingen snakker om det. Det er veldig vanskelig og skremmende, og du er knust. Det er noe som ikke diskuteres mye når det gjelder kvinnelige idrettsutøvere, selv om det burde være et samtaleemne.» En sjelden uttalelse i en sportsverden der prestasjoner ofte forblir frakoblet kvinners biologiske realiteter.

❄️ #MilanoCortina2026 | 🗣️ Amber Glenns spontanitet etter gratisprogrammet sitt: «Jeg har mensen akkurat nå, det er veldig vanskelig, spesielt når man må bruke slike klær og prestere.» ➡️ OL direkte: https://t.co/fWyqfxoDw3 pic.twitter.com/0nNfZbKOpU — francetvsport (@francetvsport) 19. februar 2026

Svært reelle effekter på kroppen

Menstruasjon kan forårsake ulike symptomer: kramper, tretthet, hodepine, fordøyelsesproblemer og humørsvingninger. For noen kvinnelige idrettsutøvere kan disse symptomene påvirke konsentrasjon, utholdenhet eller restitusjon. Dagen før hun skulle delta delte Amber Glenn en melding på sosiale medier der hun minnet alle om at menstruasjonssyklusen kan «påvirke energinivå, konsentrasjon, humør og fysisk komfort avhengig av fasen».

Idrettsmedisinske spesialister understreker at effekten varierer fra utøver til utøver. Noen opplever ingen merkbare endringer, mens andre må justere treningen sin. I flere år har Den internasjonale olympiske komité oppfordret til større hensyn til menstruasjonshelse i overvåkingen av kvinnelige eliteutøvere, spesielt gjennom forskning på å tilpasse treningsbelastningen til hormonsyklusen.

Et vedvarende tabu i eliteidrett

Den amerikanske kunstløperen var ikke den eneste som tok opp problemet under disse vinterlekene. Den italienske skiskytteren Dorothea Wierer innrømmet også å ha lidd under et arrangement på grunn av mensen, og understreket at «for oss kvinner er det sånn én gang i måneden».

Til tross for disse beretningene er problemet stort sett uomtalt offentlig. I lang tid ble ikke menstruasjonssykluser tatt med i betraktning i treningsplaner for atletiske personer. I dag overvåker noen lag hormonelle data for å justere forberedelses- og restitusjonsstrategiene sine.

Mot en utvikling av praksis?

Amber Glenns uttalelse er en del av en bredere bevegelse for å normalisere diskusjoner om kvinners og menstruasjonshelse innen idrett. En økende mengde forskning undersøker sammenhengen mellom menstruasjonssykluser og prestasjon, selv om funnene fortsatt er nyanserte og individualiserte.

Ved åpent å diskutere menstruasjonen sin under de olympiske leker, belyste Amber Glenn en realitet som ofte blir oversett. Vitnesbyrdet hennes tjener som en påminnelse om at kvinners idrettsprestasjoner ikke bestemmes av noe utenfor kroppen, men snarere av hva den innebærer – og at det å anerkjenne disse faktorene er et skritt mot en mer helhetlig tilnærming til idrettsutøveres helse.