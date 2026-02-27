Kjønnsbasert vold i skolene: en studie peker på en «bekymringsfull utvikling» i skoleklimaet

I flere regioner i verden har nyere studier reist bekymring for en økning i kvinnefiendtlig og anti-LHBTQIA+-atferd blant noen gutter på skolen. Enten de lenge har vært diskrete eller isolerte, virker dessverre disse holdningene mer uttalte i dag. Utdanningsteam spør seg selv: hvordan kan vi formidle verdier om likestilling og respekt i et digitalt miljø som visker ut linjene?

Et mer anspent klima i Quebec

I Quebec beskriver kvalitativ forskning utført av Université du Québec à Montréal og Fédération autonome de l'enseignement på nesten 200 skoler et skiftende skoleklima. De som ble intervjuet rapporterte en økning i kvinnefiendtlige, homofobe og transfobiske bemerkninger, samt mer synlig motstand mot feministiske ideer og mangfold.

Sexistisk graffiti, vansmykkede regnbueflagg, provoserende gester og stigmatisering av lærere som oppfattes som feminister: disse signalene, som en gang var marginale, ser ut til å mangedobles. Studien fremhever også innflytelsen fra visse kontroversielle offentlige personer hvis antifeministiske holdninger sirkulerer mye på sosiale medier. Disse diskursene resonnerer noen ganger med tenåringer som søker etter rollemodeller, en følelse av «makt» eller en følelse av tilhørighet.

I Frankrike er tallene bekymringsfulle

I Frankrike tegner det nasjonale observatoriet for kjønnsbasert vold i skolene et like bekymringsfullt bilde. Innen 2025 rapporterer nesten én av seks jenter på ungdomsskolen og én av fem jenter på videregående skole at de har opplevd vold i nære relasjoner på skolen sin. Jenter representerer 85 % av de registrerte ofrene.

Fornærmelser rettet mot LHBTQIA+-studenter er også på vei oppover, i likhet med ikke-samtykkedistribusjon av intime bilder. Bak denne statistikken står talentfulle, energiske og lovende unge mennesker som burde kunne trives i et trygt, støttende og respektfullt miljø som verdsetter kroppene og identitetene deres.

Normalisering av slike bemerkninger i Storbritannia

I Storbritannia fremhever en studie fra 2021 publisert av Office for Standards in Education normaliseringen av sexistiske bemerkninger fra en svært ung alder. Noen elever rapporterer at nedsettende kommentarer oppfattes som «normale» eller «bare en spøk», noe som gjør det vanskeligere å utfordre dem.

Rapporten fremhever også tidlig eksponering for pornografisk innhold, noen ganger så tidlig som 11 år. For noen gutter former denne eksponeringen forvrengte syn på forhold og samtykke. I denne sammenhengen blir det viktig å bekrefte at alle fortjener respekt, at enhver identitet har sin plass, og at styrken ligger i empati, ikke dominans.

I Sør-Korea, press og antifeminisme

I Sør-Korea avslører undersøkelser at jenter på ungdomsskolen daglig utsettes for verbal trakassering av intim art. Denne virkeligheten skjer i et miljø preget av intenst akademisk press, spesielt rundt «suneung»-eksamenen, som er avgjørende for opptak til universiteter.

I mellomtiden vokser innflytelsen fra mannsdominerte nettbaserte influencere. Antifeministisk graffiti har blitt rapportert på noen videregående skoler i Seoul. Her spiller sosiale medier igjen en nøkkelrolle i å spre polariserende retorikk som kan undergrave en kultur preget av respekt.

Den sentrale rollen til sosiale nettverk

Fra TikTok til X (tidligere Twitter) forsterker digitale plattformer noen ganger radikalt eller provoserende innhold. Ved å fremheve de mest splittende innleggene bidrar algoritmer til å normalisere tidligere marginaliserte synspunkter. For ungdommer som fortsatt er i ferd med å utvikle sin identitet, kan disse budskapene virke tiltalende fordi de tilbyr enkle svar på komplekse spørsmål.

Stilt overfor denne situasjonen etterlyser mange eksperter en styrking av utdanning i likestilling, kritisk tenkning og respekt for mangfold. Opplæring av pedagogisk personale, dialog med familier og bedre regulering av mindreåriges tilgang til bestemt innhold er blant tilnærmingene som vurderes.

Til syvende og sist, fra Quebec til Europa, og til og med Asia, er kontekstene forskjellige, men budskapene er konsistente. Mer enn noen gang er det viktig å huske at hver elev fortjener å vokse opp i et miljø der deres kropp, identitet og stemme respekteres. Å fremme likestilling betyr å dyrke selvtillit, verdighet og friheten til å være seg selv fullt ut.