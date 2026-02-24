Search here...

«Hun lyver om utseendet sitt»: Denne influenceren anklaget for «catfishing» etter filterfeil

Samfunn
Anaëlle G.
Screen @clownWorld/X (anciennement Twitter)

Scenen gikk viralt på kinesiske sosiale medier før den spredte seg over hele verden: en asiatisk streamer fikk sitt virkelige ansikt avslørt direkte på lufta etter en plutselig feil i filteret hun brukte på strømmeplattformen sin. I løpet av sekunder dukket kvinnen, som vanligvis viste en «filtrert» hudfarge, opp med et helt annet ansikt, noe som vekket forbauselse og noen ganger hån fra følgerne hennes.

Når virkeligheten tar igjen det virtuelle

Feilen oppsto under en direktesending på Douyin (den kinesiske versjonen av TikTok), ifølge flere medier, inkludert New York Post og Yahoo Entertainment . Klipp, delt på X (tidligere Twitter), viser det nøyaktige øyeblikket filteret deaktiveres: streamerens ansikt endres brått, og avslører trekk som er ganske forskjellige fra de som er kjent for fansen hennes.

En tilfeldig «steinbit» som splitter internettbrukere

Hendelsen utløste raskt en flom av reaksjoner. Noen brukere anklaget kvinnen for å «catfishe» – bevisst gi en feilaktig fremstilling av utseendet sitt. Hundrevis av hånlige kommentarer flommet over sosiale medier, og kvinnen mistet angivelig nesten 140 000 følgere på bare noen få dager (selv om dette tallet ennå ikke er bekreftet).

Imidlertid sluttet ikke alle seg til kritikernes rekker. Noen internettbrukere forsvarte designeren: «Selv om hun lyver om utseendet sitt, er hun mye penere uten filter», skrev en person. Andre påpekte hvor intenst presset på influencere er for å se bra ut i Kina, hvor digital perfeksjon har blitt normen.

Besettelsen med filtre, et fenomen langt fra isolert

Den utbredte bruken av «forskjønnende» filtre på asiatiske plattformer har vært et debattemne i flere år. Tilbake i 2019 forårsaket en annen streamer kjent under pseudonymet «Deres Høyhet Qiao Biluo» en skandale ved å dukke opp uten sine «magiske» filtre – og avslørte at hun faktisk var en moden kvinne bak en avatar av en «ung digital gudinne».

Disse hendelsene fremhever den stadig mer uklare linjen mellom digitalt bilde og virkelighet. I en kontekst der teknologi tillater at ansikter kan omformes etter eget ønske, blir spørsmål om åpenhet, autentisitet og til og med mental helse avgjørende, både for influencere og deres publikum.

Til syvende og sist tjener denne saken som en påminnelse om hvordan «virtuell skjønnhet» kan bli et fengsel. Mens noen ser det som en historie om knuste illusjoner, fremhever andre en nødvendig erkjennelse: bak ethvert «filtrert» ansikt ligger det ofte en person som er utsatt for intenst press for å behage og overleve i en verden der utseendet betyr mer enn noen gang.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jeg brenner for mote og er alltid på utkikk etter trender som gjenspeiler vår tid. Jeg elsker å observere hvordan folk kler seg, hvorfor de gjør det, og hva mote avslører om oss. Utover catwalken og silhuettene, er det historiene som virkelig fascinerer meg.
Article précédent
Å gjøre administrative gjøremål om til en hyggelig kveld: en forbigående trend eller en reell løsning?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Å gjøre administrative gjøremål om til en hyggelig kveld: en forbigående trend eller en reell løsning?

Du har sikkert den «haste» e-posten du stadig utsetter å åpne, den oppgaven du stadig utsetter til i...

«Blomkålører»: den virale trenden som bekymrer leger

Noen trender på sosiale medier er overraskende. Den siste? «Blomkålører», inspirert av kampsport. Bak denne såkalte «kriger»-estetikken slår...

Hvorfor har 80 % av mennesker brune øyne?

Du har kanskje allerede lagt merke til at brune øyne er den desidert vanligste fargen rundt deg, og...

Hodetelefoner limt til ørene: hva dette noen ganger avslører om ens indre tilstand

Enten vi gjør ærender, tar t-banen, rusler gjennom gatene eller til og med jobber, har vi hodetelefoner limt...

Måling av midjemålet med toalettpapir: den nye trenden som skaper kontrovers

Å surre toalettpapir rundt livet for å «sjekke» figuren sin: dette er den nye trenden som feier over...

Disse parløpsmesterne setter fyr på den internasjonale scenen

Eleganse, kraft og medvirkning: på isen er det ikke bare noen duoer som skøyter, de forteller en historie....

© 2025 The Body Optimist