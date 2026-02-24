«Hun lyver om utseendet sitt»: Denne influenceren anklaget for «catfishing» etter filterfeil

Scenen gikk viralt på kinesiske sosiale medier før den spredte seg over hele verden: en asiatisk streamer fikk sitt virkelige ansikt avslørt direkte på lufta etter en plutselig feil i filteret hun brukte på strømmeplattformen sin. I løpet av sekunder dukket kvinnen, som vanligvis viste en «filtrert» hudfarge, opp med et helt annet ansikt, noe som vekket forbauselse og noen ganger hån fra følgerne hennes.

Når virkeligheten tar igjen det virtuelle

Feilen oppsto under en direktesending på Douyin (den kinesiske versjonen av TikTok), ifølge flere medier, inkludert New York Post og Yahoo Entertainment . Klipp, delt på X (tidligere Twitter), viser det nøyaktige øyeblikket filteret deaktiveres: streamerens ansikt endres brått, og avslører trekk som er ganske forskjellige fra de som er kjent for fansen hennes.

En kinesisk kvinnelig streamer skal ha mistet 140 000 følgere etter at skjønnhetsfilteret hun brukte plutselig sviktet under en direktestrømming og avslørte hennes virkelige ansikt 😶 pic.twitter.com/AvlC8fC2JG — Clown World™ 🤡 (@ClownWorld) 16. februar 2026

En tilfeldig «steinbit» som splitter internettbrukere

Hendelsen utløste raskt en flom av reaksjoner. Noen brukere anklaget kvinnen for å «catfishe» – bevisst gi en feilaktig fremstilling av utseendet sitt. Hundrevis av hånlige kommentarer flommet over sosiale medier, og kvinnen mistet angivelig nesten 140 000 følgere på bare noen få dager (selv om dette tallet ennå ikke er bekreftet).

Imidlertid sluttet ikke alle seg til kritikernes rekker. Noen internettbrukere forsvarte designeren: «Selv om hun lyver om utseendet sitt, er hun mye penere uten filter», skrev en person. Andre påpekte hvor intenst presset på influencere er for å se bra ut i Kina, hvor digital perfeksjon har blitt normen.

Besettelsen med filtre, et fenomen langt fra isolert

Den utbredte bruken av «forskjønnende» filtre på asiatiske plattformer har vært et debattemne i flere år. Tilbake i 2019 forårsaket en annen streamer kjent under pseudonymet «Deres Høyhet Qiao Biluo» en skandale ved å dukke opp uten sine «magiske» filtre – og avslørte at hun faktisk var en moden kvinne bak en avatar av en «ung digital gudinne».

Disse hendelsene fremhever den stadig mer uklare linjen mellom digitalt bilde og virkelighet. I en kontekst der teknologi tillater at ansikter kan omformes etter eget ønske, blir spørsmål om åpenhet, autentisitet og til og med mental helse avgjørende, både for influencere og deres publikum.

Til syvende og sist tjener denne saken som en påminnelse om hvordan «virtuell skjønnhet» kan bli et fengsel. Mens noen ser det som en historie om knuste illusjoner, fremhever andre en nødvendig erkjennelse: bak ethvert «filtrert» ansikt ligger det ofte en person som er utsatt for intenst press for å behage og overleve i en verden der utseendet betyr mer enn noen gang.