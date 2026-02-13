De foretrekker å skåle med venner 14. februar: fremveksten av "Galentines dag"

Hva om februar ikke bare handlet om en romantisk middag for to i levende lys den 14. februar? Flere og flere kvinner velger å heve glasset med venner for å feire Valentinsdagen, en høytid dedikert til søsterskap. Den har sin opprinnelse i en TV-serie, og har etablert seg som et festlig, frilynt og avgjort gledelig alternativ til den tradisjonelle Valentinsdagen.

En fest født i en serie som har blitt en kultklassiker

Opprinnelig var Valentinsdagen en fiktiv referanse til virkeligheten. I 2010, i den amerikanske serien «Parks and Recreation», organiserte den sprudlende karakteren Leslie Knope, spilt av Amy Poehler, en brunsj 13. februar for å feire ... vennene sine. Vafler, komplimenter, små gaver og latterutbrudd: konseptet var enkelt og herlig varmt. Det var en feiring av kvinnelig vennskap, dagen før Valentinsdagen.

Det som startet som en munter scene, overgikk raskt skjermen. Drevet av sosiale medier har Galentine-dagen blitt til en ekte årlig begivenhet, spesielt i USA, Storbritannia og Frankrike. Hvert år, rundt 13. eller 14. februar, florerer innlegg på sosiale medier: pyntede bord, glitrende skåler, pysjamasfester og utflukter med venner. Fiksjon har gitt plass til en entusiastisk omfavnet tradisjon.

Et sterkt alternativ til Valentinsdagen

Valentinsdagen tar tradisjonene fra Valentinsdagen og anvender dem på vennskap. Blomster, sjokolade, kort og festlige middager er ikke lenger forbeholdt par. De blir symboler på en like sterk kjærlighet: kjærligheten du deler med vennene dine.

For noen er det en måte å flytte fokuset bort fra romantisk kjærlighet den 14. februar og minne alle på at din verdi ikke avhenger av din sivilstatus. Du er hel, strålende og verdig en feiring, enten du er i et forhold, singel eller mellom forhold. For andre er det rett og slett en mulighet til å legge til et morsomt og glitrende øyeblikk i kalenderen sin.

Styrken ved denne feiringen ligger i dens frihet. Den erstatter ikke nødvendigvis Valentinsdagen; den utvider den. Den åpner opp for andre former for tilknytning, for de valgte båndene som støtter deg, inspirerer deg og hjelper deg å vokse.

Et raskt voksende kulturfenomen

Gjennom årene har Galentinsdagen blitt et offentlig fenomen. Barer og restauranter tilbyr nå spesielle «jentekvelder». Noen etablissementer lager dedikerte menyer, kreative workshops eller temabaserte gavesett. Som ofte er tilfelle, har den kommersielle verden grepet trenden.

Utover markedsføringsstrategier er det som virkelig betyr noe for mange den felles opplevelsen. En middag tilberedt sammen, en kveld med prat til langt på natt, en brevveksling eller til og med en enkel skål kan være nok til å gi mening til feiringen. Det som teller er ikke den perfekte omgivelsen, men varmen i øyeblikket.

Sett vennskap i sentrum av livet ditt

Den økende populariteten til Galentinsdagen er en del av en bredere bevegelse: verdsettelsen av kvinnelige vennskap. De har lenge vært henvist til bakgrunnen bak romantiske forhold, men er nå anerkjent som viktige pilarer for personlig balanse.

Forskning innen sosialpsykologi fremhever viktigheten av vennskapsnettverk for emosjonell velvære. Sterke vennskap bidrar til å redusere stress, styrke følelsen av tilhørighet og fremme selvtillit. Å feire disse båndene er derfor langt fra trivielt. Det handler om å anerkjenne deres strukturerende rolle i livet ditt. Vennene dine er menneskene som ser deg vokse, støtter prosjektene dine, applauderer suksessene dine og omgir deg i mer sårbare tider. Å hedre dem er også å hedre deg selv.

En inkluderende og utviklende feiring

Selv om Galentinsdagen historisk sett har vært assosiert med kvinner, er den i utvikling. Noen initiativer åpner den for alle som ønsker å feire vennskapene sine, uavhengig av kjønn eller sivilstatus. Selve datoen er fleksibel: 13. februar, kvelden den 14. eller nærmeste helg. Denne fleksibiliteten bidrar til suksessen.

I motsetning til Valentinsdagen, som ofte er fylt med forventninger, er Valentinsdagen ment å være munter og gledelig. Den følger ikke et enkelt format. Du kan forestille deg den som koselig, festlig eller til og med minimalistisk. Den tilpasser seg din energi, ditt budsjett og din stil.

På bare noen få år har denne høytiden gått fra å være en «sitcom-vits» til en feiring som feires i mange land. Ved å plassere vennskap i sentrum av festlighetene rundt 14. februar, minner den oss om en enkel og lysende sannhet: kjærlighet er ikke begrenset til romantiske forhold. Den kommer i tusen former, og vennskapene dine fortjener også å bli feiret med stolthet.