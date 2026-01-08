Disse holdningene i voksen alder kan stamme fra en barndom som manglet mors støtte.

Barndommen din var ikke fylt med «du klarer det» eller «jeg tror på deg». Moren din, som skulle være din største støttespiller og støttespiller selv da du ville bli tryllekunstner, var sjelden enig med deg. I stedet for å løfte deg opp, trakk hun deg ned. Og hvis du har disse holdningene i dag, er det helt sikkert fordi moren din ikke støttet deg den gangen.

Du tviler stadig på deg selv, selv når alt går bra.

Vi vokser alle opp med ideen om at «den perfekte moren» finnes et sted: den som oppmuntrer, beroliger, lytter og sier «Jeg tror på deg» uten å nøle. Virkeligheten er langt mer kompleks. En mor er ofte en skulder å lene seg på, men noen ganger er det ikke hun som løfter oss opp, men den som dytter oss ned. Hun er ikke den som fjerner hindringer, hun er den som skaper dem. Mens noen mødre støtter barnas drømmer om å reise verden rundt, deres sangkarrierer og deres romantiske valg, forblir andre reserverte.

Voksne som ikke ble oppmuntret som barn, internaliserer ofte ideen om at deres valg, tanker og ønsker ikke er verdt mye. Hvis moren din ikke støttet deg som barn, har du sannsynligvis en tendens til å stille spørsmål ved deg selv. Og det går utover det som er rimelig. Du feirer aldri suksessene dine, du spør andre om deres mening om alt, og du har denne vedvarende følelsen av å «ikke være nok». Denne konstante selvtvilen er ikke et karaktertrekk. Det er konsekvensen av år brukt på å vokse opp i morens kalde likegyldighet.

Du har vanskelig for å uttrykke dine behov

I stedet for å være involvert i oppdragelsen din, forble moren din en tilskuer til veksten din. Hun løftet aldri en finger for å hjelpe deg eller gjøre hverdagen din enklere. Når du vokser opp i et miljø der dine emosjonelle behov ikke blir møtt, ender du ofte opp med ... å ikke føle dem lenger. Som et resultat sier du i dag «ja» til alle, selv når det er utenfor dine grenser. Du nekter å be om hjelp, fordi du tror at personen foran deg har noe bedre å gjøre. Enda verre, du føler at du er for krevende når du uttrykker noe.

Du søker tvangsmessig ekstern bekreftelse

Uten morsstøtte gjør et barn hva de kan for å berolige seg selv: de lærer å sjarmere, å behage, å tilpasse seg. Hvis moren din ikke støttet deg i barndommen, har du sannsynligvis utviklet deg basert på andres meninger. I dag får du panikk ved tanken på å skuffe noen, og du presenterer alltid den beste versjonen av deg selv, selv om det betyr å forråde den du egentlig er. Du gjør alt for å fortjene en plass i andres hjerter og nå toppen av deres aktelse. Dette behovet er ikke et innfall: det er en overlevelsesstrategi som læres veldig tidlig.

Du er veldig streng mot deg selv

En mor som ikke støtter er ofte en mor som kritiserer, bagatelliserer eller sammenligner. Hvis du vokste opp med den psykologiske bakgrunnshistorien til stemoren i Askepott, er du enda hardere mot deg selv. Du overøser deg ikke med ros; du bare hakker på tornene. Din indre stemme hvisker stadig nedverdigende setninger: «Du kunne gjort det bedre.» «Alle andre kan gjøre det bortsett fra deg.» «Ikke la deg rive med.» Dette er bare fjerne ekko av moren din. Denne hardheten er ikke naturlig; den kan overvinnes fordi den ikke er din. Den ble arvet til deg.

Du tiltrekker deg ofte ubalanserte forhold.

Når du ikke har fått støtte, blir dine følelsesmessige holdninger uklare. Som et resultat risikerer du i voksen alder å akseptere forhold der du gir mye ... og mottar svært lite. Hvis du ikke fikk støtte fra moren din i barndommen, trodde du sannsynligvis at dette var normen. I dag aksepterer du det mange anser som røde flagg. På jobb og i kjærlighetslivet er forholdene vaklende, og det er du som har ventet, håpet, tvilt og følt deg skyldig.

Gode nyheter: det er aldri for sent å forsørge seg selv

Å gjenkjenne disse tegnene betyr ikke å peke fingeren mot moren din , men å forstå hvordan historien din har formet deg. Moren din kan også ha manglet anerkjennelse i barndommen og bare gjentatt det hun en gang trodde var «riktig». Hvis moren din ikke støttet deg i barndommen, bærer du arrene, og dette kan påvirke hverdagen din negativt. Du kan imidlertid bryte denne sirkelen:

ved å lære å snakke mildt til deg,

ved å velge gjensidige forhold,

ved å sette grenser,

ved å verdsette innsatsen din heller enn «resultatene» dine.

Du har kanskje ikke vokst opp med en støttende mor, men du kan bli kvinnen som forsørger seg selv, og det er uendelig sterkt.