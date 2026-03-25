Hva betyr «Six Seven»-trenden på sosiale medier, som splitter generasjoner?

«Seks syv.» To tall, null forklaring … og likevel er det umulig å unnslippe det på sosiale medier. Bak dette bevisst vage uttrykket ligger en viral trend som morer like mye som den forvirrer, spesielt når generasjoner prøver å forstå hverandre.

Et viralt uttrykk ... og bevisst vagt

«Six Seven»-trenden – noen ganger skrevet «6-7» eller «67» – slo igjennom på TikTok og Instagram fra 2025. Dens definerende kjennetegn? Det betyr egentlig ingenting. Og det er nettopp det som gjør det så populært. Brukt i humoristiske videoer, samtaler og til og med i hverdagen, er uttrykket avhengig av en bevisst tvetydighet.

Det kan ledsages av en gest der hendene beveger seg opp og ned, som for å uttrykke et vagt svar, et «meh» eller et «et sted midt imellom». Noen internettbrukere ser det som en måte å si at en situasjon er gjennomsnittlig, verken god eller dårlig. For mange er prinsippet enkelt: det finnes ingen reell definisjon, og det er det som er morsomt.

En opprinnelse mellom musikk og nettkultur

Bak dette fenomenet ligger imidlertid et utgangspunkt. Uttrykket ble populært takket være sangen «Doot Doot (6 7)» av rapperen Skrilla, hvorav et utdrag ble mye delt på sosiale medier. Innholdsskapere tok det raskt i bruk for å illustrere videoer, spesielt de som var relatert til sport. NBA-stjernen LaMelo Ball ble for eksempel assosiert med trenden på grunn av høyden sin på omtrent 2,01 meter.

Som det ofte er tilfelle på internett, vokste trenden raskt ut av sin opprinnelse. Den transformerte seg, remikset, tilpasset seg hverdagssituasjoner ... helt til den ble en slags kollektiv vits uten klare regler.

@xavetlouis «Six Seven»-fenomenet har fengslet sveitsiske tenåringer og foreldrene deres. Denne gesten, som utløses når tallene 6 eller 7 dukker opp, har gått viralt takket være sosiale medier. Den ble opprinnelig popularisert på TikTok i USA, og har blitt tatt i bruk av kjendiser som Kim Kardashian og til og med omtalt i spillet Fortnite. Opprinnelsen til dette fenomenet går tilbake til en sang av rapperen Skrilla, kombinert med en gest av gameren Taylen TK Kenny, som raskt spredte seg over internett. Denne bevegelsen har blitt en morsom hemmelig kode blant unge mennesker, og styrker deres følelse av tilhørighet. Selv om det kan virke absurd for de uinnvidde, demonstrerer manien rundt «Six Seven» kraften til sosiale medier i den raske spredningen av trender. Men som enhver mote kan den falme like raskt som den dukket opp, spesielt når politiske skikkelser begynner å vise interesse. ♬ Original lyd - Xav&Louis

Hvorfor det er morsomt ... og hvorfor det er irriterende

Suksessen til «Six Seven» hviler på en bestemt type humor: det absurde. Denne stilen, som er veldig populær blant yngre publikum, består av å leke med referanser som ikke har noen åpenbar logikk. Dette fenomenet sammenlignes ofte med såkalt «brainrot»-kultur, der innholdet bevisst er ukonvensjonelt, repetitivt eller uforståelig for de uinnvidde.

Resultatet: Mens noen ler umiddelbart, forblir andre forvirret. Mange voksne innrømmer at de ikke forstår poenget med uttrykket, mens yngre mennesker ser det som en morsom og konspiratorisk kode. I noen tilfeller går «Six Seven» til og med utover skjermer. Lærere har lagt merke til at uttrykket brukes i klasserommet, noe som viser hvor raskt disse trendene blir integrert i hverdagen.

Et språk som skaper forbindelse

Utover sin tilsynelatende absurditet, tjener «Six Seven» et veldig reelt formål: å skape en følelse av tilhørighet. Å dele denne typen referanse viser at du er «informert», at du forstår de nåværende trendene. Uansett hva den nøyaktige betydningen er, er det som betyr noe forbindelsen med andre.

Hver generasjon utvikler sine egne uttrykk, interne vitser og måter å kommunisere på. I dag akselererer sosiale medier rett og slett denne prosessen. Og hvis noen føler seg fortapt med disse kodene, er det helt greit. Språk er i stadig utvikling, og det finnes ingen riktig måte å kommunisere på.

En flyktig trend ... eller ikke

Som mange virale fenomener kan «Six Seven» forsvinne like raskt som den dukket opp. Eller omvendt, den kan bli en permanent del av visse nettsamfunn. Denne typen trend tjener som en påminnelse om at humor og kreativitet på internett ikke alltid følger logiske regler. Noen ganger er det å ikke forstå en del av opplevelsen.

Til syvende og sist er kanskje ikke ment å bli forklart, men snarere opplevd, delt ... eller rett og slett observert med nysgjerrighet. Og hvis du ikke forstår konseptet fullt ut, er det helt greit. Tross alt, i dette tilfellet er det nettopp poenget å være «i mellomrommet» ....