«Du skremmer menn»: denne bemerkningen som ofte er rettet mot kvinner er kontroversiell

Ved første øyekast virker bemerkningen uskyldig. Likevel vekker «du skremmer menn» nå en rekke reaksjoner. Flere og flere kvinner ser det mindre som en enkel observasjon og mer som en refleksjon av de fortsatt svært tilstedeværende sosiale forventningene rundt femininitet.

En banal frase ... men ikke så nøytral

I de siste månedene har dette uttrykket dukket opp igjen i den offentlige debatten, særlig forfektet av journalisten og forfatteren Chloé Thibaud. Dets fremtredende rolle stammer fra det faktum at det ser ut til å formidle langt mer enn en enkel observasjon.

Bak ideen om «skremmende» ser mange faktisk en form for irettesettelse. Å være selvsikker, briljant eller uavhengig ville fortsatt være akseptabelt ... forutsatt at man ikke krysser visse implisitte grenser. Som om selvsikkerhet alltid må ledsages av en viss mildhet for å forbli «akseptabel». Denne uoverensstemmelsen gjenspeiler direkte kjønnsstereotypier, som fortsatt er dypt forankret i kollektive oppfatninger.

Når forsikring blir «skremmende»

Kjernen i debatten ligger her: når en kvinne beskrives som «skremmende» eller «skremmende», gjenspeiler det ikke alltid hennes faktiske oppførsel. Det gjenspeiler ofte hvordan oppførselen hennes oppfattes gjennom linsen til sosiale normer. Forskning innen sosialpsykologi viser at kvinner fortsatt står overfor noen ganger motstridende forventninger. De kan bli oppmuntret til å lykkes, til å være kompetente, til å være synlige ... samtidig som de blir dømt hvis de avviker for mye fra tradisjonelle feminine normer.

En studie publisert i Journal of Experimental Social Psychology fremhever at «briljans» oftere oppfattes som atypisk hos kvinner enn hos menn. Som et resultat kan kvinner som anses som svært kompetente noen ganger møte avvisning eller kritikk. Med andre ord går bemerkningen «du skremmer menn» langt utover spørsmålet om tiltrekning. Den gjenspeiler en dynamikk der visse egenskaper, verdsatt hos menn, blir mer ambivalente når de legemliggjøres av kvinner.

Hvorfor denne bemerkningen er urovekkende i dag

Grunnen til at denne frasen fremkaller en så sterk reaksjon er også fordi den i økende grad oppfattes som et skjult påbud. En indirekte måte å antyde at man bør være mindre selvsikker for ikke å «plage» andre.

Enkelte stemmer, som Chloé Thibauds, peker også på en form for ironi i denne ideen. Fordi i virkeligheten tegner internasjonale data et helt annet bilde: ifølge Verdens helseorganisasjon har omtrent én av tre kvinner over hele verden opplevd fysisk eller seksuell vold i løpet av livet.

Denne kontrasten gir næring til debatten. «Frykten» som er nevnt i denne setningen bærer ikke samme vekt som frykten mange kvinner faktisk opplever. Derfor følelsen, for noen, av en frakobling, eller til og med en rollebytte.

Tiltrekning, kraft og dobbeltbinding

Denne observasjonen oppstår ofte i sammenheng med romantiske forhold. Og det er der den får en enda mer kompleks dimensjon. Studier av pardynamikk viser at kvinner fortsatt kan verdsettes når de beroliger, støtter eller tilpasser seg. Motsatt kan sterk autonomi eller stor selvtillit noen ganger oppfattes som destabiliserende.

Dette er det som kalles dobbeltbindingen: du oppfordres til å være uavhengig, men ikke for mye; selvsikker, men ikke til det punktet at du virker utilnærmelig; selvsikker, men uten å virke skremmende. I denne sammenhengen kan det å fortelle en kvinne at hun er «skummel» bli en sosialt akseptabel måte å signalisere at hun avviker fra den forventede normen.

Til syvende og sist fungerer denne lille frasen som en katalysator. Den fremhever den vedvarende vanskeligheten med å fullt ut akseptere kvinnelig selvsikkerhet uten å gjøre den til et problem. Den reiser også spørsmål om hvordan visse egenskaper – ambisjon, selvtillit, frihet – fortsatt oppfattes forskjellig avhengig av om de legemliggjøres av menn eller kvinner. I dag velger stadig flere kvinner å ikke lenger identifisere seg med denne bemerkningen. De avviser ideen om å måtte være mer diskrete, «mindre» eller mindre synlige for å innrette seg etter en implisitt forventning.