Disse usynlige kostnadene som kvinner bærer daglig

Kvinner blir ofte beskyldt for å være ødsler. Men hvis de havner i gjeld på slutten av måneden, er det ikke på grunn av impulsive kjøp gjort mens de vindusshopper, men på grunn av kjønnet sitt og standardene som følger med. De er underlagt den «rosa skatten», som blåser opp prisene på produkter som markedsføres til dem, og må stadig gripe fatt i lommeboken. Å være kvinne er en skikkelig økonomisk belastning.

Den rosa skatten, en stille diskriminering

Ifølge utdaterte stereotypier er ikke kvinner ment å ha ansvar for økonomien. De kaster bort pengene sine på useriøse ting og bruker penger hensynsløst. Hvis du tror på disse sexistiske klisjeene , bruker de opp kredittkortene sine i hvert butikkvindu de ser og klarer ikke å holde seg til et budsjett. Det er tross alt et velkjent faktum at kvinner ikke er flinke i matematikk. Men i virkeligheten misbruker disse kvinnene bankkontoene sine langt fra.

Hvis de noen ganger befinner seg på randen av å bli avslørt, er det ikke fordi de har byttet pengene sine mot et par designerhæler eller en ny veske. Det er først og fremst fordi de står overfor åpenbar økonomisk diskriminering. De er ofre for den «rosa skatten », som tvinger dem til å betale mer for en hårklipp eller en sjampo med kjønnsdelt emballasje som lover langt, silkemykt hår.

Som et resultat av denne skatten, som i seg selv illustrerer ulikhet, betaler kvinner mer enn menn for tilsvarende tjenester eller produkter. En barberhøvel, rett og slett fordi den har et mer sofistikert design og en Barbie-lignende farge, koster flere cent mer enn en med et bilde av en mann i bakgrunnen. Renseritjenester er også billigere for kvinner, i likhet med hårklipp, som varierer med en faktor på to avhengig av kjønn. De må betale regningen for disse samfunnsmessige diktene, og får 21,8 % mindre enn sine mannlige motparter på lønnsslippene sine.

Kostnaden ved reglene er uoverkommelig.

Selv om de fleste former for prevensjon dekkes av forsikring, representerer menstruasjonshygieneprodukter en betydelig utgift for kvinner. De blir ofte sett på som en luksus, spesielt for de som søker alternativer av høy kvalitet som er skånsomme for kroppen. De må betale en høy pris for en biologisk virkelighet de ikke har valgt. Anslag tyder på at menstruasjon koster 675 euro per år, totalt 23 500 euro over livet. Med den typen penger kunne de kjøpe en ny bil, betale ned boliglånet eller til og med realisere drømmen om å starte sin egen bedrift.

Flere organisasjoner mobiliserer seg for å dele ut bind gratis, omtrent som andre gjør med måltider, og fremhever dermed et opplevd «privilegium». Og dette tar ikke engang hensyn til alle «ekstraene» som er forbundet med menstruasjon – merkostnadene ved å håndtere symptomene som følger med menstruasjon. Varmeflasker, komforttepper, plaster ... ingen av disse tilbehørene dekkes av helseforsikringen.

Sikkerhetsrelaterte utgifter

Å gå ut om kvelden er en sløsing med budsjettet, og ikke bare fordi kvinner bestiller endeløse cocktailer eller forrettfat, men fordi de i overveldende grad velger taxi i stedet for offentlig transport, selv om de betaler for et månedskort. Og nei, det er ikke et «prinsesseinnfall», slik noen menn insisterer. De foretrekker å komme seg trygt hjem ved å betale for en privat sjåfør i stedet for å risikere livet på gratis offentlig transport. Med tanke på at en taxitur i større byer koster rundt tretti euro i gjennomsnitt, gjør det definitivt et innhugg på bankkontoen deres.

Kvinner, utsatt for et fiendtlig bymiljø, bosetter seg også i trygge nabolag der husleien er godt over gjennomsnittet. Mange investerer i selvforsvarskurs, ikke for fornøyelsens skyld, men som en forholdsregel, for å forsvare seg mot fare. Av samme grunn bruker de mer på pepperspray enn på dyre parfymer og investerer ikke i leppestift, men i varselfløyter og skarpe nøkkelringer.

Morsrollens straff

I den profesjonelle verden er menn «kongene». Med større anerkjennelse og muligheter for avansement, nyter disse herrene plettfrie karrierer, mens kvinner er på randen av eliminering. Når de blir gravide, er det litt som «tilbake til start». Ifølge det franske nasjonale instituttet for demografiske studier (INED) kan ankomsten av deres første barn føre til at kvinner mister 30 % av inntekten sin på lang sikt.

Når man kombinerer den rosa skatten, menstruasjonsrelaterte kostnader, sikkerhet og gebyrer knyttet til fødsel, er konklusjonen klar: det er dyrt å være kvinne. Og vi snakker ikke om useriøse kjøp eller unødvendige utgifter, men snarere kostnader pålagt av samfunnet og av usynlige, men vedvarende kjønnsnormer.

Ville ikke ekte luksus for kvinner være muligheten til å leve uten disse pålagte byrdene? Et mer rettferdig samfunn burde begynne med å erkjenne disse usynlige kostnadene og redusere denne daglige belastningen. For bak hver krone som brukes ligger det mindre økonomisk frihet, mindre autonomi og en konstant påminnelse om de vedvarende ulikhetene.