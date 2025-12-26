Search here...

Denne kvinnen forteller om den kvinnefiendtlige trakasseringen hun utholder daglig.

Feminisme
Léa Michel
@jessie.song/Instagram

På TikTok delte en innholdsskaper kjent som Jessie (@jessie.song) nylig et gripende vitnesbyrd fra en kinesisk kvinne som beskriver trakasseringen og sexismen hun opplever daglig. I noen få kraftfulle setninger fremhever denne beretningen den stille mekanismen bak hverdagssexisme, som ikke bare er avhengig av ord, men også av stillhet.

En skremmende observasjon om mannlige reaksjoner

I sitt vitnesbyrd forklarer Jessie (@jessie.song) at hennes erfaring er at av 10 menn er til stede når en kvinnefiendtlig vits blir fortalt:

  • 1. Faktum,
  • To av dem ler av det.
  • Tre synes ikke det er morsomt, men ler likevel for å ikke føle seg utenfor.
  • Fire av dem forblir stille og oppfører seg som om de ikke har hørt noe.

«Ikke én eneste forsvarer meg, ikke én eneste prøver å stoppe ham», oppsummerer hun. Fra denne observasjonen trekker Jessie (@jessie.song) en bitter konklusjon: selv de som ikke åpent deltar i denne atferden, bidrar ubevisst til å opprettholde et fiendtlig miljø for kvinner.

Det er ikke nok å «være på riktig side»

Jessie (@jessie.song) forklarer at mange, fra et mannlig perspektiv, tror at de er «på riktig side» rett og slett fordi de ikke ler eller kommer med sexistiske bemerkninger selv. Fra hennes perspektiv – og mange kvinners – er det ingen reell forskjell mellom personen som kommer med spøken og de som lar den passere uten å reagere. Sammen utgjør latter, bortvendte blikk og stillhet det samme systemet: et system som normaliserer forakt for kvinner. «Menn, bevisst eller ubevisst, beskytter systemet som er mot oss. Så når kvinner sier 'alle menn er like', er det det de mener», hevder hun.

@jessie.song Ikke alle menn, men deres stillhet har vært med på å skapte miljøet ♬ original lyd - Jessie

Sterke reaksjoner i kommentarfeltet

Under Jessies (@jessie.song) video uttrykte mennene sin erkjennelse: «Ærlig talt, som mann har dette gitt meg et helt nytt perspektiv. Jeg pleide å tro at ved å ikke le, støttet jeg ikke den slags vitser, men nå forstår jeg at det er det samme som å ikke gjøre noe.» En annen kommenterte: «Og hvis en mann sier noe for å forsvare en kvinne, vil alle de andre kalle ham en and.»

Jessies (@jessie.song) vitnesbyrd resonnerte med tusenvis av internettbrukere. Det avslører hvordan stille medvirkning – selv utilsiktet – kan forsterke utbredt sexisme. For mange fungerte Jessies video som en vekker: den fungerte som en påminnelse om at det å bekjempe sexisme ikke bare handler om å ikke delta, men om å tørre å stå opp mot den.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
Article précédent
Ting som aldri blir sagt om livene til kvinnelige gründere

