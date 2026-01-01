I Etiopia utfordrer disse kvinnelige skateboarderne patriarkatet og bryter tradisjoner.

I Addis Abebas travle gater forvandler en gruppe unge kvinner betongen til en lekeplass for myndiggjøring. På skateboardene sine smir de en ny vei og utfordrer kjønnsnormer i et land der det offentlige rom fortsatt i stor grad er mannsdominert. Addis Girls Skate er mer enn bare et kollektiv: det er et rullende manifest, en trassig gest mot tradisjonene som begrenser kvinners frihet.

Skateboarding, et friskt pust på etiopisk asfalt

Skateboarding kom offisielt til Etiopia i 2016 med byggingen av hovedstadens første skatepark. Tidligere en nisjeaktivitet, ofte oppfattet som en tidsfordriv forbeholdt utlendinger, ble sporten raskt populær blant gutter. Jenter måtte imidlertid kjempe for å skape sin egen plass.

«Idiot, du vanærer familien din!» kunne man høre i gatene, rettet mot Edomawit Ashebir og vennene hennes . Denne kritikken dempet aldri besluttsomheten deres. For dem er det å skli på asfalten mye mer enn en sport: det er en måte å hevde sin rett til å eksistere i offentlige rom, å gjenerobre byen. Hvert triks, hvert hopp blir en motstandshandling mot patriarkatet og sosiale begrensninger.

Et øyeblikk med frihet hver lørdag

Hver lørdag morgen er skateparken reservert eksklusivt for dem. I noen timer unnslipper de familie- og sosiale begrensninger, går på skateboard under føttene, noen ganger kledd i tradisjonelle hvite habesha-kemis, noen ganger i komfortable baggy-bukser og joggesko.

Makdelina Desta , medgründer av Addis Girls Skate-kollektivet, oppsummerer denne unike følelsen: «På brettet er jeg meg selv, uten noen pålagte roller.» For Lydia, en annen skater, «klarner lyden av hjulene tankene mine. Jeg hører ikke lenger kritikken eller de sidelengs blikkene.» Enten de prøver seg på en ollie eller glir ned en rampe på Merkato-markedet, gjenoppfinner disse unge kvinnene hverdagen sin, sving etter sving, med dristighet og selvtillit.

Søsterskap og støtte i en dømmende verden

Selv om misbilligende blikk fortsatt er vanlig, finner kvinnelige skateboardere et trygt sted i skateparken. Tsion husker en forbipasserende som kalte henne en «djevel» mens hun ventet på at hun skulle falle. Fellesskapet er imidlertid ganske annerledes bak rampene: gutter og jenter deler råd og skater, og bygger en solidaritet som overskrider fordommer. I et land der mange kvinner forsvinner fra det offentlige liv etter ekteskap, skaper disse interaksjonene et ekte nettverk av oppmuntring og inspirasjon.

Burtekan, et ikon for alle generasjoner

Burtekan, med kallenavnet «Mamy», er en 43 år gammel alenemor og en ikonisk figur i bevegelsen. Til tross for at hun blir hånet for alderen sin, fortsetter hun å ri side om side med tenåringsjenter: «Jeg er ikke død. Jeg har fortsatt ting å leve for.» Hennes tilstedeværelse beviser at ingen fase i livet bør tvinge frem tilbaketrekning eller sletting. For den yngre generasjonen legemliggjør hun muligheten til å gjenvinne kontrollen over livene sine, uavhengig av sosiale begrensninger.

Makuler patriarkatet: et internasjonalt perspektiv

Den sveitsiske fotografen Chantal Pinzi dokumenterte disse skateboarderne i prosjektet sitt «Shred the Patriarchy», som samler jenter fra så forskjellige land som Marokko, India og Etiopia. Ifølge henne lærer skateboarding motstandskraft: å falle, reise seg igjen og starte på nytt. I Hawassa støtter hun Shurrube, den eneste kvinnelige skateboarderen i byen sin, ved å ta med seg resirkulerte skateboards fra Berlin. Disse gestene viser at jentenes mot og besluttsomhet overskrider grenser og kulturer.

Livsleksjoner på hjul

Skateboarding er ikke bare en sport; det er en livsskole. Takket være Ethiopian Girl Skaters, grunnlagt av Sosina Challa, får unge mennesker akademisk og emosjonell støtte. Edomawit sier det enkelt: «Jeg sluttet å høre på de som sier at det ikke er noe for oss. Nå skater jeg.»

Hvert triks utført av disse unge etiopiske kvinnene bryter ned en barriere, velter en stereotypi. Deres flagrende hår, deres direkte blikk, deres frittflytende manøvrer legemliggjør en generasjon som avviser begrensninger. I Addis Abeba er lyden av hjul på betong ikke lenger bare urban støy: det er hymnen til nyvunnet frihet og en gjenoppfunnet skjebne. Disse skateboarderne beviser at det å våge å være seg selv, selv i en konservativ kontekst, kan forvandle byen, og kanskje verden, ett brett om gangen.