Denne italienske pensjonisten jobber én dag for mye, og pensjonisttilværelsen hans blir forstyrret.

I Italia ble pensjonistplanene hans forstyrret av en pensjonist som trodde han kunne supplere inntekten sin ved å jobbe én dag som statist. Noen år etter at han forlot arbeidsstyrken, ble han bedt om tilbakebetaling av titusenvis av euro for å ha brutt – uten å fullt ut innse konsekvensene – de svært strenge reglene for å kombinere arbeid og pensjonsytelser.

En filmdag som koster mye

Etter å ha pensjonert seg sommeren 2019 under en tidligpensjonsordning, takket mannen ja til en liten rolle som statist i en film i 2021. For denne ene arbeidsdagen mottok han litt over 78 euro brutto, en beskjeden sum, uten å forestille seg at det ville bli ansett som en forbudt tilbakevending til arbeid for de som mottok tidligpensjonsytelser.

Den italienske reformen og fellen med å kombinere arbeids- og pensjonsytelser

Siden den såkalte «Kvote 100»-reformen har Italia forbudt de som har valgt tidligpensjonering å ta noen form for lønnet arbeid, selv midlertidig. Da pensjonsmyndighetene (INPS) oppdaget denne påståtte aktiviteten, anser de at pensjonisten har brutt regelverket og krever omtrent €24 000, nesten et års pensjon, med månedlige trekk på flere hundre euro trukket direkte fra pensjonen.

En sanksjon som anses som fullstendig uforholdsmessig

Pensjonisten innrømmer å ha brutt regelen, men mener straffen er uforholdsmessig stor: beløpet som kreves er nesten 300 ganger lønnen han mottok for én dag med filming. Advokaten hans fordømmer tiltaket som «unødvendig byrdefullt» for en forseelse begått uten bedragersk hensikt, og ber om at straffen reduseres til et rimelig nivå, uten at hele hans årspensjon settes i fare.

Fire år med juridiske kamper for å vinne saken

Det tok fire år med rettslige prosesser før saken fikk et gunstigere utfall. Tidlig i desember 2025 anerkjente endelig Piemontes revisjonsrett sanksjonens overdrevne karakter og gjentok at «straffene må stå i forhold til lovbruddet», selv i tilfeller av manglende overholdelse av reglene om kombinering av ansettelses- og pensjonsytelser.

En måneds pensjon å betale tilbake, i stedet for ett år

Retten bestemte seg deretter for å redusere det skyldige beløpet: pensjonisten ville ikke lenger måtte betale tilbake tilsvarende et helt års pensjon, men bare én måned, eller omtrent €2000. Selv om regningen fortsatt er høy sammenlignet med de €78 han tjente for filmdagen sin, unngår mannen likevel en massiv og varig tap av inntekten sin, og saken hans illustrerer de ofte oversette risikoene ved tidligpensjonsordninger når grensene for å komme tilbake i arbeid er ukjente.

Denne saken fremhever den til tider overdrevne rigiditeten i reglene for å kombinere arbeid og pensjonisttilværelse i Italia, spesielt for de som mottar godt av tidligpensjonsordninger. Fremfor alt tjener den som en påminnelse om at en tilsynelatende uskyldig handling, utført uten bedragersk hensikt, kan få alvorlige økonomiske konsekvenser når regelverket er dårlig forstått. Selv om rettens endelige avgjørelse gjenoppretter en viss grad av proporsjonalitet, understreker denne pensjonistens erfaring viktigheten av å informere fremtidige pensjonister bedre og anvende sanksjoner mer fornuftig.