Hun slår en mann i armbryting, og videoen splitter internettbrukere

Samfunn
Léa Michel
@joel.strong.sw / Instagram

En enkel armbrytekamp var nok til å sette fyr på sosiale medier. I en viral video lagt ut på TikTok av Joel Strong (@joel.strong.sw) får en kvinne overtaket på en mann (Joel Strong) i en «vennlig» duell. Resultatet er like spennende som det er provoserende ... og fremfor alt fremhever det dypt inngrodde kjønnsstereotypier.

En seier som skaper mye oppstyr

Scenen finner sted under en utendørs treningsøkt. En kvinne med atletisk kroppsbygning og en mann (Joel Strong) bestemmer seg for å bryte i arm, sett av andre menn på stranden. Til alles overraskelse vinner kvinnen. Klippet går raskt viralt på sosiale medier, hvor det samler seg visninger og kommentarer. Det som skulle ha vært en enkel demonstrasjon av styrke og ferdigheter blir raskt et debattemne.

@joel.strong.sw Musklene dine….. #armbryting #fyp #jente #gentalman #strong ♬ original lyd - '

Mellom beundring og skepsis

Ikke overraskende strømmet reaksjonene raskt inn. Noen internettbrukere hevdet umiddelbart at mannen med vilje hadde latt motstanderen (kvinnen) vinne, og nektet å tro på resultatet. Omvendt roste mange brukere kvinnens prestasjon. For dem illustrerer denne reaksjonen perfekt vanskeligheten noen fortsatt har med å gjenkjenne kvinners fysiske evner når de utmerker seg i en disiplin som ofte forbindes med menn.

Hvorfor er dette resultatet så overraskende?

Denne seieren har skapt så mye diskusjon, først og fremst fordi den utfordrer stereotypier som fortsatt eksisterer i dag. Ideen om at en mann er naturlig sterkere enn en kvinne er fortsatt dypt forankret i den kollektive forestillingsevnen. Som et resultat, når en kvinne slår en mann i en fysisk utfordring, viser frem velutviklede muskler eller oppnår en sportsprestasjon, overrasker det fortsatt folk ... selv om det ikke burde.

Sport har ikke noe kjønn

Denne sekvensen tjener som en påminnelse om at sportspraksis er i utvikling. Disipliner som street workout og styrketrening tiltrekker seg et stadig mer mangfoldig publikum, med kvinner som presser grensene sine hver dag og demonstrerer hele omfanget av sine evner. Snarere enn å se på denne seieren som et unntak, kan den sees på som en illustrasjon av en enkel sannhet: styrke er ikke definert av kjønn. Enhver prestasjon avhenger først og fremst av hardt arbeid, teknikk, besluttsomhet og trening.

Til syvende og sist, hvis denne videoen genererer så mye reaksjon, er det kanskje fordi den tvinger noen til å stille spørsmål ved sine forutinntatte meninger. Og det er utvilsomt dens største fortrinn.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
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