Denne argentinske politikvinnen ammet en underernært baby; handlingen hennes har rørt landet.

Det er en scene som har berørt hjerter langt utenfor Argentinas grenser. Mens hun var på vakt på et barnesykehus, nølte ikke en argentinsk politikvinne lenge før hun kom til unnsetning for en sultende baby. Veiledet av sin morsinstinkt og pliktfølelse, kneppet hun opp den blå uniformen sin for å mate det gråtende spedbarnet som om det var hennes eget. Hyllet som heroisk, har denne hengivne handlingen gitt gjenklang over hele verden.

Når en politikvinne ammer en baby i nød

Generelt sett er politibetjenters rolle å opprettholde orden, sikre borgernes sikkerhet og beskytte dem i farefulle tider. Det er mer et kall enn en jobb valgt tilfeldig på videregående. Dessuten har en argentinsk politikvinne demonstrert sine evner i feltet med god margin, og overgått pliktene som er beskrevet i arbeidskontrakten hennes. Selve legemliggjørelsen av mot, det ultimate eksemplet på empati, hun reagerte som en mor til en fortvilet baby.

Navnet på denne skytsengelen forkledd som en politibetjent? Celeste Ayala. Hun var på vakt på Sor Maria Ludovica barnesykehus, ikke langt fra Buenos Aires, da hun hørte gråt. Ut fra intensiteten og intonasjonen tolket hun det umiddelbart som et rop om hjelp. Det hørtes ut som et SOS-rop. Bekymret lyttet den unge kvinnen til hjertet sitt mer enn loven og stilte sine egne ressurser til tjeneste for et barn i kritisk tilstand.

Før hun tok dette initiativet, spurte hun sykehusledelsen for å forstå situasjonen til denne babyen, hvis nød var tydelig tydelig. Barnet var adskilt fra moren på grunn av omsorgssvikt og var i sosialtjenestens varetekt. Som den yngste av seks barn manglet han noe viktig: mat. «Jeg la merke til at han var sulten fordi han stadig vekk puttet hånden i munnen, så jeg ba henne holde ham og amme ham», forklarte hun til nettstedet Cronica .

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En modig handling som raskt gikk viralt

Bildet av politikvinnen som ammer babyen sin som om den var hennes eget kjøtt og blod har resonnert dypt hos mange på nettet. Det offisielle innlegget har blitt delt av over 100 000 mennesker, noe som har gjenopprettet troen på menneskeheten blant seerne. Det var den unge kvinnens kollega, Marcos Heredia, som ønsket å dele denne beundringsverdige handlingen så bredt som et tegn på takknemlighet.

«Jeg vil offentliggjøre denne fantastiske kjærlighetshandlingen du utførte i dag med denne babyen du ikke kjente, men som du ikke nølte med å oppføre deg som en mor overfor. Du brydde deg ikke om at han var skitten eller luktet vondt ... Det ser du ikke hver dag», sa han i beskrivelsen, og understreket hvor sjelden denne redningsaksjonen var.

I kommentarfeltet overøste internettbrukere politikvinnen med ros, og overøste henne med adjektiver for å beskrive hennes edle handling. Sammenlignet med en velgjører, til og med en etterkommer av Gud, mottok politibetjenten en strøm av komplimenter. «Verden vår trenger denne typen empati overalt», «Jeg har så mye respekt for denne kvinnen, jeg kunne ikke ha gjort det hun gjorde.»

Internettbrukere, som ofte er harde mot kvinner som blotter brystene sine, overøste gesten med ros. Midt i denne strømmen av vennlighet beklaget imidlertid noen at denne handlingen bare hylles under tragiske omstendigheter. Franskmennene gir klare følelser: i deres land ville denne handlingen garantert blitt straffet, irettesatt eller til og med tatt for retten.

En velfortjent forfremmelse for den aktuelle politikvinnen.

Hovedpersonen i denne vennlighetsgjerningen forventet ingen belønninger eller ærestitler. Hun gjorde det hun mente var riktig for dette mishandlede barnet, født inn i feil familie. Hun handlet utelukkende i solidaritet, uten nødvendigvis å forvente en slik strøm av vennlighet. Mens hun mottok gratulasjoner fra mange fremmede, rørt av «gode nyheter», fikk politikvinnen også en forfremmelse i sin enhet.

De høyeste myndighetene i provinsen Buenos Aires har offisielt forfremmet Celeste Ayala til graden sersjant. Dette uventede karrierefremskrittet for denne kvinnen, som raskt har blitt en kilde til nasjonal stolthet og til og med et forbilde på tapperhet, er et betydelig skritt fremover.

Selv om amming fortsatt regnes som en «fornærmelse mot anstendighet», var denne argentinske politikvinnen rask med å påpeke at det først og fremst er et livsviktig behov. Det er ikke provokasjon eller ekshibisjonisme; det er fysiologisk. Det er en gave fra kvinnekroppen, og politikvinnen tilbød den til denne lille i desperat nød.