Hvorfor vi alltid blander sammen navnene på de vi elsker (og hva det sier om oss)

Samfunn
Émilie Laurent
Du har kanskje allerede opplevd å blande sammen navnene på dine kjære under et familiemåltid og bli forvirret. Den gangen tenkte du sikkert : «Hvordan kunne jeg ha gjort en sånn feil med noe så åpenbart?» Vær trygg på at denne lille forvekslingen er vanlig og ikke betyr at du rakker ned på de rundt deg.

En feil som er mye vanligere enn du kanskje tror.

Du pleide å mislike moren din når hun kalte deg ved din storesøsters navn, helt til det skjedde med deg også. Du har sannsynligvis allerede blandet sammen navnene på dine kjære eller ropt din yngste sønns navn når du mente din eldste. Hvis vi overfører denne opplevelsen til barndommen, er det like flaut som å kalle skolelæreren din for «mamma».

Denne emosjonelle feilen, selv om den forstyrrer atmosfæren hjemme og får folk til å tro at du har en favoritt, er ganske vanlig. Nei, du er ikke hjerteløs, og nei, det er ikke begynnelsen på demens. Denne feilen oppstår hovedsakelig i situasjoner med emosjonell fortrolighet, når hjernen opererer på autopilot.

I motsetning til hva mange tror, er ikke denne feilen relatert til et hukommelsesproblem. Den rammer både unge og gamle, og kan skje selv når du er perfekt fokusert. I virkeligheten kategoriserer ikke hjernen vår navn isolert, men heller etter emosjonelle assosiasjoner.

Hjernen kategoriserer basert på emosjonelle forbindelser, ikke logikk.

Nevroforskere forklarer at hjernen vår organiserer informasjon i henhold til semantiske nettverk. Med andre ord, personer som har en lignende plass i livene våre (barn, partnere, nære venner) er mentalt gruppert i den samme «emosjonelle familien».

Når du søker etter et navn, aktiverer hjernen din denne emosjonelle kategorien før den velger det nøyaktige ordet. Som et resultat kan et lignende navn dukke opp i stedet for det riktige. Dette er ikke en feil, men en direkte konsekvens av tilknytning .

Ironisk nok blander vi sjelden navn med folk vi ikke har en sterk følelsesmessig tilknytning til, bortsett fra når vi er distrahert eller navnene ligner på hverandre. Det er ikke umulig å bli forvekslet med to kolleger som heter Emilie og Elodie. Dette er imidlertid fortsatt et unntak. Å blande navn er derfor mer et tegn på overdreven fortrolighet enn mangel på oppmerksomhet.

Et tegn på hengivenhet, ikke forsømmelse

Dette er ofte det mest overraskende poenget: å kalle noen ved feil navn kan tolkes som et tegn på hengivenhet. Studier viser at disse forvekslingene hovedsakelig skjer mellom kjære, og nesten aldri med fremmede eller fjerne bekjente.

Innenfor familier er dette fenomenet enda mer uttalt. Foreldre, for eksempel, blander ofte sammen barnas navn, spesielt når de kaller dem av en emosjonell grunn: komfort, bekymring eller glede. Navnet blir da mindre en presis identifikator enn et symbol på tilknytning. Sosialt sett oppfattes det ofte som en feil å bruke feil navn. Det er forbundet med mangel på omtanke, eller til og med en implisitt sammenligning. Likevel er det rett og slett hjernen som mister oversikten.

Neste gang du kaller noen et annet navn, ikke ha dårlig samvittighet for det. Denne forsnevringen kan ganske enkelt bety dette: denne personen er viktig for deg. Så sett ting i perspektiv; det er et tegn på kjærlighet, ikke emosjonell latskap.

Émilie Laurent
Som ordkunstner sjonglerer jeg stilistiske virkemidler og finpusser feministiske punchlines daglig. I løpet av artiklene mine byr min lett romantiske skrivestil på noen virkelig fengslende overraskelser. Jeg fryder meg over å nøste opp i komplekse problemstillinger, som en moderne Sherlock Holmes. Kjønnsminoriteter, likestilling, kroppsmangfold ... Som journalist på kanten dykker jeg hodestups ned i temaer som tenner debatt. Som arbeidsnarkoman blir tastaturet mitt ofte satt på prøve.
Mens han var på sykehus, mottok han en sjekk på 2,5 millioner dollar for sin heltemodige handling.

