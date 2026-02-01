Iført minikjole på scenen: pianisten som ryster opp den klassiske musikkverdenen

Utover å berøre våre sjeler med hver finger på pianoet og bli overgått av partiturene sine, trosser pianisten Yuja Wang den edrueligheten som forventes av hennes yrke. Under sine opptredener på den internasjonale scenen opptrer hun i antrekk som utfordrer den "snurrete" kleskoden til klassisk musikk. Med kjoler med splitter eller dekket av paljetter, forlater hun lett kombinasjonen av blyantskjørt og plettfri bluse.

Korte antrekk som skiller seg ut fra den klassiske verdenen

De fleste pianister som tar plass ved sitt foretrukne instrument, bruker plettfrie dresser eller diskrete antrekk, noe som gjenspeiler en viss beskjedenhet. De avstår fra enhver visuell eksentrisitet for å gli inn i denne svært strenge settingen. Kvinnene ser ut til å være forutbestemt til å bruke den lille sorte kjolen med dens beskjedne snitt og enkle detaljer, mens mennene må nøye seg med en mørk polotrøye eller en skjorte som skriker renhet.

Yuja Wang har imidlertid ikke det stramme utseendet som ofte tilskrives klassiske musikere. Ingen pent opptrukket bluse med sløyfe eller rett skjørt som, under dekke av anstendighet, dekker lårene og går forbi kneet. Denne 30 år gamle virtuosen , som begynte ved Det sentrale musikkonservatoriet i Beijing i en alder av syv år, lager mye lyd, og ikke bare med hendene. Hun trosser den gjennomgripende monotonien i operahuset med antrekk som er selve symbolet på koketthet. La oss bare si: ingen sjefer henne rundt!

Med sitt ville hår, plommefargede eller lilla striper og sko verdig Lady Gaga, har Yuja Wang et slående utseende. Silhuetten hennes er definert av tyngdekraftsutfordrende antrekk og stoffer som avslører mer enn de antyder. Musikken hennes er full av farger og tekstur, perfekt i harmoni med hennes friske og heftige stil. Enten i en knalloransje minikjole til Hollywood Bowl, en skimrende fuchsia-kjole avskåret på låret til Kimmel Center-konserten i USA, eller en mikrokjole med åpen rygg på Sun Valley Pavilion, mangler Yuja Wang aldri bravur.

Kjoler som er en ode til klesfriheten.

Hun blir ofte kalt operaens Mugler, og lever kunsten sin med en sjelden intensitet og har alltid vært fordypet i en kreativ verden. En verden der ytringsfrihet ikke er et alternativ, men en sinnstilstand, en drivkraft. Hun er født av en dansende mor og en perkusjonist som far, og oppdaget et talent for pianoet. Det er en lidenskap hun har hatt siden hun var seks år gammel.

Hun begynte å spille Chopin i en alder der barn sliter med å sette sammen ord. Den lille jenta med musefletter og en puffy kjole utviklet seg gradvis til en rampete, blendende, nesten skremmende kunstner. Dette vidunderbarnet, hvis talent gir gjenklang langt utenfor hennes egne grenser, snakker musikkteoriens språk perfekt, men også motens språk. Hun er overbevist om at antrekket hennes setter tonen og gir resonans til melodiene hennes.

Hvert antrekk gjenspeiler hennes energi i øyeblikket og harmonerer med gestene hennes, full av følelser. «Hvis musikken er vakker og sensuell, hvorfor ikke kle seg deretter?» svarer hun, nesten filosofisk, til The Guardian når hun blir spurt om garderobevalgene sine. Mens flere og flere pianister endrer sin tilnærming til kroppene sine av opprør eller tretthet, tilbyr Yuja Wang en fremføring som like mye er å lytte til som den er å se på. Hun beviser at man kan hedre Brahms og Beethovens kunstneriske geni i en tettsittende kjole, strass og overdimensjonerte sko. At klassisk musikk kan sameksistere med modernitet.

Musikken hans beroliger sjelen, men ikke kleskoden hans

Med sin karakteristiske stil og udiskutable eksentrisitet har Yuja Wang ikke bare høstet ros i musikkverdenen. Hun har også truffet en nerve hos operapuristene. Mange reaksjonære har hevet stemmene og reagert heftig på hennes stilistiske fremvisninger .

I 2011, under opptredenen sin på Hollywood Bowl, var musikkritikeren Mark Swed kompromissløs når det gjaldt den korallfargede kjolen hennes, og han anså den nærmest som en klessynd. «Hvis den hadde vært kortere, kunne Bowl kanskje ha blitt tvunget til å forby enslige mindreårige under 18 år», skrev han i Los Angeles Times. To år senere gjentok Jay Nordlinger, en kritiker for New Criterion, denne oppfatningen og gikk så langt som å sammenligne kunstnerens røde kjole med et «striptease-antrekk».

Selv om slike antrekk nesten er normen i popverdenen, høres de i den klassiske verden nesten uhøflige, til og med skammelige ut. Pianister forventes å følge en intetsigende, smakløs og søvndyssende kleskode når hendene deres sier det stikk motsatte. Vinneren av Gilmore Young Artist Award i 2006, som forvandler alt hun berører til gull, demonstrerer presisjon og disiplin på andre måter enn antrekket sitt. Og det er nok.

Yuja Wang har ingen intensjon om å gi opp paljetter og finurlige plagg. Tvert imot, det er dette som definerer identiteten hennes, og antrekkene hennes forsterker det i stedet for å kvele talentet hennes.