Denne 101 år gamle baristaen jobber fortsatt og skaper furore

I den fredelige landsbyen Nebbiuno, høyt over Lago Maggiore, holder en tidløs skikkelse barstolen hennes stødig. Anna Possi, 101 år gammel, er utvilsomt den eldste baristaen i Italia. I over syv tiår har hun servert espresso og smilt hver dag på Bar Centrale, som har blitt en ekte lokal institusjon.

Et kall født i etterkrigstiden

Det var like etter andre verdenskrig at Anna tok sine første skritt i restaurantbransjen, der hun jobbet sammen med onkelen sin. I 1958 åpnet hun og mannen Bar Centrale, en beskjeden, men innbydende kafé som holdt åpent hver dag fra kl. 07.00 til 19.00 (senere på sommeren), uten unntak. Med oppkjøpet av skjenkebevillingen i 1971 holdt etablissementet tritt med endringene i etterkrigstidens Italia: den økonomiske oppgangen og økningen i turisme rundt innsjøen.

En imponerende hundre år gammel rutine

Hver morgen står Anna opp tidlig, hogger ved til vedovnen og lager utrettelig kaffe. Bak disken tar hun seg av servicen, tar imot betaling og holder stedet rent. Hennes 61 år gamle datter, Cristina, som jobber på rådhuset på den andre siden av gaten, hjelper noen ganger til. Anna forblir uavhengig: hun bor i andre etasje og har aldri vurdert å pensjonere seg.

Ekte kaffe, og ingenting annet

Hos Anna's finnes det ingen «Instagrammable latte» eller fancy oppskrifter. Om morgenen, cappuccino. Etterpå, espresso – svart, sterk, uten dilldolls. Stamgjester og turister står i kø for å smake på autentisiteten, og spesielt for å møte denne utrolige «nonnaen» som, i en alder av 101, fortsetter å servere med uforminsket energi og hukommelse. «Å jobbe holder deg ung», liker hun å si, med et skjelmsk blunk.

En ikonisk figur av italiensk lang levetid

Anna legemliggjør en typisk livsstil for landlige Piemonte: enkel mat, daglig fysisk aktivitet og sterke menneskelige forbindelser. Hemmeligheten hennes? «Beveg deg, smil og drikk sterk kaffe», oppsummerer hun. Hun er alltid på beina 12 timer om dagen og blir jevnlig omtalt i italienske medier, beundret for sin vitalitet og utholdenhet.

En turistattraksjon i seg selv

Bar Centrale har blitt et viktig møtested: folk kommer for en kaffe, men fremfor alt for å prate med Anna og fange øyeblikket. Landsbyen Nebbiuno drar nytte av denne uventede berømmelsen, stolt av sin usedvanlige hundreårsjubileum. Som et vitne til historien har Anna overlevd rasjonering, elektrisitetens ankomst, årene med økonomiske mirakler, helt frem til smarttelefonens æra – alt uten å forlate baren sin.

Anna Possi, 101 år gammel, minner oss om at et langt liv ikke bare handler om år, men om entusiasme. I en verden som stadig akselererer, er hennes urokkelige tilstedeværelse på Bar Centrale en betryggende pause, en hyllest til det å ta seg god tid, til menneskelig kontakt og til de små ritualene som gir mening til hverdagen. Hos Anna er kaffen sterk, men livsleksjonen er enda sterkere.