Denne unge kvinnen, som ble forfulgt og trakassert i bilen sin, får ros for hvordan hun håndterte situasjonen.

Mange kvinner kjører alene, dag eller natt, og opplever denne gnagende angsten: hva om en fremmed bestemmer seg for å ikke la dem være i fred? I en mye delt video forteller Celia Dhn (@hytanie) hvordan en sjåfør bestemte seg for å følge etter og trakassere henne etter at hun nektet å oppgi sine sosiale medienavn. Uten å få panikk klarte hun å roe ned situasjonen, noe som ga henne en bølge av støtte og beundring på sosiale medier.

Et urovekkende møte på veien

Det hele startet da Celia Dhn (@hytanie) kjørte bilen sin på en helt vanlig vei. En mann avbrøt henne plutselig, og stilte seg deretter foran henne for å vente etter en bomstasjon. Da hun nærmet seg bilen hans, virket tonen hans å prøve å være munter: han sa til henne at hun «ikke så verst ut» og spurte om Instagram-kontoen hennes. Celia Dhn (@hytanie) nektet, rolig, men bestemt.

Scenen tar så en dramatisk vending: Celia forklarer ham at det han gjør er trakassering, ber ham om å stoppe, men han insisterer og fortsetter. Mannen insisterer, gjentar forespørselen sin, og stilt overfor hennes gjentatte «nei», ytrer han en skremmende setning: «Jeg bryr meg ikke, jeg skal følge etter deg.»

Pågående trakassering … og en avgjørende avgjørelse

Den unge kvinnen bestemte seg deretter for å komme seg ut på veien igjen. Sjåføren ga ikke opp, men kjørte bak henne og fulgte etter henne. Han blinket med frontlyktene, holdt seg limt til bilen hennes, og jakten fortsatte i flere minutter. I det øyeblikket tok Celia Dhn (@hytanie) en avgjørende avgjørelse: å ikke dra hjem.

I stedet for å dra hjem, endret hun GPS-ruten sin og valgte å dra til en politistasjon. Reisen tok omtrent 30 minutter, og mannen fortsatte å følge etter henne i løpet av denne tiden. Da de ankom nær stasjonen, snudde situasjonen endelig. Sjåføren forsto hvor hun skulle og hva som ventet ham hvis han fortsatte. Han kjørte deretter av gårde, og dermed avsluttet den nervepirrende jakten.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Celia Dhn (@hytanie)

En imponerende ro som roes av internettbrukere

Det mest slående med videoen er den unge kvinnens ro. Til tross for den åpenbare frykten slik trakassering kan fremkalle, opprettholder Celia Dhn (@hytanie) en rolig stemme, svarer tydelig, fornærmer ham ikke og får ikke panikk. På sosiale medier roser mange brukere hennes håndtering av situasjonen: hennes nektelse av å dra hjem, hennes ros, hennes kalle det det det er ( «dette er trakassering» ), og hennes valg av et trygt sted som reisemål.

For mange illustrerer holdningen hennes både den daglige frykten kvinner møter i offentlige rom og styrken de må vise for å sikre sin egen sikkerhet. Flere kommentarer understreker også ett poeng: det er ikke opp til henne å være «modig», men opp til ham å lære å respektere et «nei».

En historie som gjenoppliver debatten om trakassering

Denne sekvensen tjener som en påminnelse om at trakassering ikke er begrenset til ord på gaten: det kan ta form av å bli fulgt etter i en bil, aggressiv vedvarende handling eller trusler gjennom ren tilstedeværelse. Mannen presenterer oppførselen sin som et «forsøk på å flørte», men handlingene hans utgjør tydelig en form for psykologisk og potensielt fysisk vold. Historien fremhever også de passende reaksjonene i denne typen situasjoner: ikke gå hjem, søk tilflukt på offentlige eller trygge steder, og kontakt politiet så snart som mulig.

Etter å ha blitt fulgt og trakassert i over en halvtime, klarte Celia Dhn (@hytanie) å holde hodet kaldt og gjøre frykten om til en strategi for å beskytte seg selv. Hennes mye delte video burde ikke bare tjene til å rose hennes ro, men også til å minne alle på at et enkelt «nei» burde være nok, og at ingen kvinne burde måtte løpe vekk for å hevde sine grenser.