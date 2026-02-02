Search here...

På en tom buss roper hun til en «mistenkelig» fremmed, og reaksjonen hennes blir rost.

Samfunn
Léa Michel
Photo d'illustration : Freepik

På en nesten tom buss nekter en kvinne å la en fremmed sitte ved siden av henne og havner i en uønsket samtale, noe som utløser en krangel som filmes og deles bredt på TikTok. Denne tilsynelatende «banale» scenen avslører et stort problem: kvinners rett til fred og ro i offentlige rom og respekt for sine grenser.

En dypt urovekkende scene

Videoen, filmet av en annen passasjer, viser en nesten tom buss med mange ledige seter, når en mann likevel velger å sitte ved siden av en kvinne og snakke med henne. Stående i midtgangen med en stor flaske i hånden, utfordrer han umiddelbart den unge kvinnens innvendinger, som er synlig ukomfortabel. Når hun forteller ham at oppførselen hans er «merkelig», blir mannen defensiv og beordrer henne til å «holde kjeft», mens han later som han ikke forstår hva problemet er. Kvinnen minner ham rolig på at hun ikke er på bussen for å «møte noen», men bare for å komme seg «fra punkt A til punkt B».

Å nekte å tie: en klar holdning

Langt fra å bli skremt, sto passasjeren på sitt og kalte igjen mannens oppførsel upassende, til tross for hans gjentatte forespørsler om å være stille. Hun latterliggjorde til og med absurditeten i situasjonen og sa sarkastisk til ham at han «egentlig solgte seg selv» hvis han håpet at hun ville forelske seg i ham. En annen passasjer grep til slutt inn, stilte spørsmål ved mannens oppførsel høyt og spurte hvorfor han var så respektløs mot kvinnen. Mannen reagerte deretter aggressivt og sa til vitnet at han «ikke hadde noe med det å gjøre» og at han også burde «holde kjeft».

@thecharlessy MANN PÅ BUSSEN PRØVER Å SNAKKE MED JENTA PÅ BUSSEN OG BLIR AVVIST 😂😂😂😂 #fyp #foryou #foryoupage ♬ original lyd - Charlessy

En massiv respons på nett: solidaritet med offeret

Etter hvert som krangelen eskalerte, ble atmosfæren på bussen stadig mer anspent og ubehagelig for alle passasjerene. Til slutt bestemte sjåføren seg for å stoppe kjøretøyet og ba alle gå av, noe som satte en stopper for konfrontasjonen.

Etter at videoen ble lagt ut på nettet, gikk den viralt og fikk raskt over 8 millioner visninger på TikTok. Mange brukere roste passasjeren for å stå opp for sine grenser og kritisere det de anså som «skummel» og skremmende oppførsel. I kommentarfeltet forklarte en kvinne at mange ikke innser hvor «ubehagelig og skremmende» denne typen situasjon kan være for en kvinne som reiser alene. En annen påpekte at respekt for personlig rom er viktig, spesielt på en tom buss, og uttrykte lettelse over at hun ikke hadde tatt mannen på alvor.

Retten til plass og til «nei» i transport

Denne saken bringer spørsmålet om retten til fred og ro, spesielt for kvinner, på offentlig transport, tilbake i lyset. Bare det at en mann velger et sete ved siden av en fremmed, når hele rader er ledige, oppfattes ikke som en harmløs gest, men som et inngrep i hans privatliv og en fornektelse av hans personlige rom.

På sosiale medier og forum beskriver mange kvinner at de bruker strategier for å unngå denne typen situasjoner: å sitte ved midtgangen, bevege seg unna så snart en fremmed sitter for nær, eller prøve å sitte i nærheten av andre kvinner. Noen understreker også viktigheten av å være «høylydt» eller veldig tydelig når de signaliserer ubehag, slik at vitner kan forstå at det er en nødsituasjon.

En liten scene, et stort budskap om samtykke

Det noen kanskje ser på som «en enkel gest av sosialitet» er for mange kvinner en angstfremkallende situasjon der deres «nei» ikke blir hørt. Ved å nekte å tie, minnet denne passasjeren alle på at de har rett til å sette grenser, selv på en buss, og at respekt for personlig rom er en integrert del av hverdagslig samtykke. Bølgen av støtte hun mottok viser hvor utbredte disse opplevelsene er og hvordan samfunnets perspektiv utvikler seg mot større anerkjennelse av kvinners følelser.

Kort sagt, bak denne filmede scenen ligger det et enkelt budskap: lytt, respekter og ikke insister når en person tydelig indikerer at de ikke ønsker din nærhet eller samtalen din.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
Article précédent
Slutt på tapte nøkler takket være dette enkle, men utrolig effektive trikset

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Slutt på tapte nøkler takket være dette enkle, men utrolig effektive trikset

Er du lei av å snu vesken din, febrilsk lete i lommene eller rope etter nøklene når du...

Iført minikjole på scenen: pianisten som ryster opp den klassiske musikkverdenen

Utover å berøre våre sjeler med hver finger på pianoet og bli overgått av partiturene sine, trosser pianisten...

Disse familiene lever etter strenge regler, ofte sammenlignet med en livsstil fra et annet århundre.

Mormonfamilier, medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, lever et liv styrt av strenge religiøse prinsipper...

Menn under denne høyden er utestengt fra en nattklubb i London, noe som har skapt kontrovers.

Et nylig nattklubbarrangement i London vakte oppmerksomhet på nettet etter at det ble annonsert et adgangskrav basert på...

En pensjonert kvinne, offer for en «falsk bankrådgiver», taper en astronomisk sum på bare noen få minutter.

I Sveits ble en 82 år gammel kvinne offer for en bemerkelsesverdig effektiv svindel. Pensjonisten trodde hun snakket...

Hvem var Diana Bahador, den unge iranske kvinnen kjent som «Baby Rider»?

Bare 19 år gammel var Diana Bahador, kjent på nett som «Baby Rider», et lidenskapelig og resolutt frihetselskende...

© 2025 The Body Optimist