Hvorfor har 80 % av mennesker brune øyne?

Du har kanskje allerede lagt merke til at brune øyne er den desidert vanligste fargen rundt deg, og på global skala. Denne fargen, langt fra å være vanlig, forteller faktisk en fascinerende historie om vår genetikk og evolusjon. Det faktum at nesten 70 til 80 % av mennesker har brune øyne er verken en tilfeldighet eller bare et spørsmål om estetikk.

Det hele starter med melanin

Øynefargen avhenger først og fremst av et naturlig pigment: melanin. Mer presist er det mengden og fordelingen av dette melaninet i iris som bestemmer fargen. Brune øyne inneholder en høy konsentrasjon av melanin. Denne høye tettheten absorberer mer lys, noe som gir irisen sitt mørke og dype utseende.

Omvendt inneholder blå, grønne eller grå øyne mindre melanin. Det er ikke noe blått eller grønt pigment i øyet: disse fargene fremkommer takket være et fenomen med lysspredning, omtrent som det som gjør himmelen blå.

Melanin er ikke bare for estetikkens skyld. Det spiller en viktig beskyttende rolle. Det bidrar til å beskytte øyevevet mot ultrafiolett stråling. I svært solrike omgivelser representerer denne beskyttelsen en betydelig biologisk fordel.

Tidlige mennesker hadde brune øyne

Forskere mener at alle de første menneskene hadde brune øyne. Denne fargen samsvarer med den tidligste genetiske tilstanden til vår art. Variasjoner mot lysere øyne antas å ha dukket opp mye senere i evolusjonen. I følge genetiske studier, særlig de som er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Human Genetics , dukket mutasjonen som er ansvarlig for blå øyne opp for omtrent 6000 til 10 000 år siden. Det antas å være knyttet til en variasjon i OCA2-genet og i en regulatorisk region av HERC2-genet, to gener involvert i melaninproduksjon.

Før denne mutasjonen var høy melaninproduksjon normen. I regioner som var sterkt eksponert for solen – i Afrika, Midtøsten eller Sør-Asia – var denne egenskapen en adaptiv fordel. Mørkere pigmentering beskyttet ikke bare huden, men også øynene. Brune øyne er derfor ikke «vanligere» ved en tilfeldighet: de gjenspeiler vår forfedres arv.

En logisk geografisk fordeling

Selv i dag er brune øyne de vanligste i Afrika, Asia, Latin-Amerika og Sør-Europa. Lyse øyne er mer konsentrert i Nord- og Øst-Europa. Denne fordelingen forklares av historien om menneskelig migrasjon og spredningen av visse genetiske mutasjoner innenfor spesifikke populasjoner.

I regioner med mindre soleksponering utgjorde ikke en lav konsentrasjon av melanin en stor ulempe. Mutasjonene som er ansvarlige for lyse øyne, kunne derfor overføres og spres. Det er viktig å huske at det ikke finnes noe biologisk hierarki mellom øyenfarger. Dette er rett og slett naturlige variasjoner som følge av tilpasning og genetisk blanding.

Genetikk er mye mer komplekst enn vi tror.

Det har lenge vært lært at øyenfarge var avhengig av en enkel mekanisme: brun dominant, blå recessiv. I virkeligheten er situasjonen mye mer nyansert. Flere gener er involvert i å bestemme irisfargen. OCA2- og HERC2-genene spiller en sentral rolle, men andre regioner i genomet påvirker også nyansene. Dette er grunnen til at to foreldre med brune øyne kan få et barn med lyse øyne, og omvendt. Øyenfarge er et resultat av et komplekst samspill mellom flere arvelige faktorer.

Kort sagt, hvis omtrent 80 % av mennesker har brune øyne, er det et kombinert resultat av vår genetiske arv, melaninets beskyttende rolle og store menneskelige migrasjoner. Fargen på øynene dine, enten den er mørk, lys eller et sted midt imellom, gjenspeiler menneskehetens rikdom. Øynene dine er mer enn bare en farge: de bærer i seg tusenvis av år med historie.