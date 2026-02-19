Måling av midjemålet med toalettpapir: den nye trenden som skaper kontrovers

Å surre toalettpapir rundt livet for å «sjekke» figuren sin: dette er den nye trenden som feier over sørkoreanske sosiale medier. Presentert som «en lettbent lek» er «toalettpapirutfordringen» likevel dypt splittende. Utover den virale effekten reiser den først og fremst et grunnleggende spørsmål: hvorfor skal vi måtte måle kroppene våre for at de skal anses som legitime?

En enkel utfordring … og fryktelig symbolsk

Prinsippet er barnelek. Du river ark fra en vanlig toalettrull og surrer dem tett rundt livet, vanligvis ved navlen. Antall ark som brukes blir da en antatt indikator på «normalt». På sosiale medier er den implisitte referansen til K-pop-idoler: omtrent fem ark som tilsvarer en midje som anses som ideell, knapt 50 til 55 centimeter. Færre ark? Du er visstnok «perfekt». Mer? Kommentarene er noen ganger ment å være humoristiske, men sammenligningen er veldig reell. Kroppen blir et tall. En forestilling. En konkurranse.

Det virale eksemplet med Lee Sol-i

Fenomenet fikk en spesiell dimensjon da Lee Sol-i, kona til den sørkoreanske komikeren Park Sung-kwang, delte en video av seg selv mens hun fullførte utfordringen. Hun annonserte at hun hadde nådd 4,5 blader, under «gjennomsnittet» som tilskrives idoler. Klippet utløste et skred av reaksjoner: beundring, forbauselse, vitser, sammenligninger. Noen roste figuren hennes. Andre uttrykte en form for sjalusi eller selvironikk. Viralitet forvandlet en individuell gest til en kollektiv referanse. Og det er der problemet begynner: det som kunne ha forblitt «et spill» ble et verktøy for sosial validering.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av 이솔이 ✨ (@s5llala)

Et spill som gir næring til konstant sammenligning

Ved første øyekast kan utfordringen virke «morsom». Tross alt står alle fritt til å delta. Bortsett fra at sosiale medier ikke opererer i et vakuum. De forsterker, gjentar og normaliserer. Ved å se målinger tatt på papirark, får man ideen om at et tall – eller i dette tilfellet et antall firkanter – definerer verdien av en kropp.

Noen internettbrukere er bekymret for denne trenden. De peker på glorifiseringen av ekstremt strenge kroppsstandarder, som allerede er svært tilstede i visse mediekulturer. Eksperter på psykisk helse advarer også om at spredningen av disse utfordringene kan forsterke besettelsen av kroppskontroll, spesielt blant unge kvinner. For bak den tilsynelatende lettheten er det implisitte budskapet klart: «jo tynnere, jo bedre».

Kroppen din trenger ikke å måles for å være legitim

Det er viktig å huske: du trenger ikke å måle midjen din med toalettpapir. Du trenger heller ikke å veie deg for å tilpasse deg svingende standarder som trender pålegger. Kroppen din er ikke en utfordring. Det er ikke en poengsum du legger ut på Instagram-storyen din. Besettelsen av tynnhet, drevet av urealistiske standarder, kan ha svært reelle konsekvenser for selvtillit, forholdet ditt til mat og din mentale helse.

Å stadig sammenligne seg selv med ultratynne figurer som presenteres som ideelle, skaper et usynlig, men likevel sterkt press. Midjen, hoftene og magen forteller historien din. De vitner om livet ditt, opplevelsene dine, vitaliteten din. De trenger ikke å reduseres til en håndfull blanke ark.

Et varseltegn om vårt forhold til kroppen

Selv om «toalettpapirutfordringen» morer noen og genererer millioner av visninger, avslører den først og fremst vedvarende en dypt forankret kult av tynnhet. Denne kulten forsvinner ikke bare fordi den presenteres som et «spill». Den kamuflerer seg bare. I økende grad etterlyser stemmer en mer mangfoldig og inkluderende representasjon av kropper. Innholdsskapere, helsepersonell og internettbrukere minner oss på at en «sunn kropp» ikke er definert av en enkelt måling. Kroppsmangfold er en realitet, ikke et unntak.

Kort sagt, det å telle toalettpapir forteller deg ingenting om din verdi, din skjønnhet eller din styrke. Denne virale utfordringen fremhever en bekymringsfull trend: å gjøre kroppen til et objekt for konstant konkurranse. Du fortjener å føle deg bra med deg selv uten å måtte ta en absurd test. Kroppen din er helt legitim som den er, med sin form (eller mangel på sådan), sin unikhet og så videre. I stedet for å prøve å passe inn i en smal standard, er det kanskje på tide å feire det som gjør deg unik – uten å rulle.