Hodetelefoner limt til ørene: hva dette noen ganger avslører om ens indre tilstand

Enten vi gjør ærender, tar t-banen, rusler gjennom gatene eller til og med jobber, har vi hodetelefoner limt til ørene fra morgen til kveld. Dette tilbehøret, som maskerer byens mas og kjas og mas og erstatter togstøyen med en hyggelig spilleliste, er nesten en forlengelse av hodene våre. Overdreven bruk av hodetelefoner er ikke uten psykologiske implikasjoner.

Vanskeligheter med å lytte til seg selv

Hodetelefoner er praktisk talt limt til ørene våre. På vei til jobb spiller de de fartsfylte historiene fra en podkast eller den fengslende fortellingen fra vår utallige lydbok. På jobb spiller de musikk som kalles «intens konsentrasjon», som kutter oss av fra ytre distraksjoner og pratsomme kolleger. På treningsstudioet motiverer de oss med energigivende medleyer. Og om kvelden, når vi er hjemme, spiller de lydene av regn eller torden, våre voksne vuggeviser. Kort sagt, dette Bluetooth- tilkoblede tilbehøret, etterfølgerne til radioen og Walkman, er en forlengelse av hørselen vår.

Når de går tom for strøm, er det verdens undergang. Du føler deg fullstendig hjelpeløs, som om du ikke kunne overleve en dag i all støyen fra omgivelsene. Som om du har en auditiv intoleranse for bilhorn, motorer og menneskehetens støy. Å bruke hodetelefoner konstant handler ikke bare om å flykte inn i din egen boble. Det handler om å minimere din indre stemme og dempe følelsene dine. Når hodetelefonvolumet er på sitt høyeste, er følelsene dine i "stille" modus.

«Hodetelefoner kan være et verdifullt verktøy for å lindre stress ved å lytte til musikk eller en mindfulness-podkast. Imidlertid kan overdreven og tvangsmessig bruk av dem føre til at noen isolerer seg og inntar sosial unngåelsesatferd», skriver Dr. Grant Blashki i Body and Soul magazine. Dermed vil det å lytte til symfonien av tibetanske syngeskåler for å roe seg ned før et intervju ikke ha den samme «reddende» effekten som å lytte til tilfeldige hits i lunsjpausen. Folk som er avhengige av hodetelefoner er generelt de samme som ikke tåler stillhet, fullstendig ro. De frykter denne ensomheten og indre uroen.

Når musikk blir et fristed

Forklaringen på denne hodetelefonavhengigheten er kanskje mer rasjonell og gjenspeiler ikke alltid en panikkrampet frykt for stillhet. Det er et velkjent faktum at «musikk beroliger sjelen». Det er vår terapi, lett tilgjengelig via hodetelefoner eller ørepropper. Og det er ikke nødvendig å sette på Pharrell Williams' «Happy» for å nyte det lille dopaminrushet. Musikk «virker i hjernen på rusmiddelkretsen, fordi den er knyttet til nytelses- og belønningssystemet», forklarer Pierre Lemarquis, en nevrolog og nevrofysiolog, til actu.fr.

Dette forklarer den nesten obsessive suget etter rytme og groove i ørene våre. En lyd fører til en annen, litt som sjokoladekaker. Musikk utløser også frigjøring av endogent morfin og etterligner den kjemiske sammensetningen av antidepressiva i kroppen. Uten risiko for avhengighet. Det er absolutt derfor vi ikke kan la være å trykke på spill, uavhengig av hvilken aktivitet vi driver med. Musikk fungerer da som en kokong i møte med fiendtlighet.

Som eksperten påpeker, skaper musikk også en illusjon av tilstedeværelse: den bryter isolasjonen. Den har også fordelen av å gjenopplive positive følelser. Å lytte til musikk som fulgte med ungdomsårene eller familiesammenkomster er dypt beroligende. Det er ikke uten grunn at «minne»-musikkøkter foreskrives til personer med Alzheimers. Selvfølgelig er det ikke fullt så gunstig å lytte til episoder med true crime om historiens verste seriemordere.

Frykten for kjedsomhet i bakgrunnen

Å ha hodetelefonene godt på plass og la de små basstonene sette rytmen i hverdagen vår er også en måte å unnslippe monotonien på. Denne auditive vanen, som er langt fra eksepsjonell, gjenspeiler et konstant behov for distraksjon, en vanskelighet med å «gjøre ingenting». Å lytte til lydinnhold om og om igjen hindrer oss i å dagdrømme, tenke, forestille oss og skape.

Å se landskapet passere på et tog uten at ørene dine er fylt med de nyeste hitsene virker nesten utenkelig. Akkurat som å la hodetelefonene ligge hjemme når du går en tur alene. Likevel er kjedsomhet, selv om det noen ganger er plagsomt og svimlende, dypt gjenopprettende. «Du må unne deg selv øyeblikk med stillhet: en kort spasertur uten hodetelefoner eller la tankene vandre», legger Dr. Teresa Wenhart, musikkpsykolog og musiker i Zürich, til på sidene i 20 Minutes .

Å bruke hodetelefoner fra morgen til kveld er ikke et tegn på tilbaketrekning, og det er heller ikke en «antisosial» holdning. Denne moderne oppførselen, som ofte anses som uhøflig, indikerer underliggende problemer.