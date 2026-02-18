Dypt i gjeld solgte hun huset sitt og valgte å bo året rundt på et cruiseskip.

I en alder av over 60 år ble Sue Barr overveldet av gjeld knyttet til huset sitt. For å endre kurs solgte denne amerikanske fotografen eiendommen sin og startet et nytt liv … til sjøs.

En gjeld som har blitt for tung å bære

I nesten 20 år bodde Sue Barr i New Jersey, hvor hun utviklet sin fotokarriere mens hun oppdro sønnen sin som alenemor. Da barnet hennes vokste opp og slo seg ned i Florida, klikket det. I et intervju publisert av Business Insider forklarte hun at hun hadde samlet opp det hun beskrev som en «overveldende» gjeld, i stor grad knyttet til hjemmet hennes. Hver uventet utgift – som et varmehavari – slukte sparepengene hun prøvde å bygge opp til reiser.

Hun forteller spesielt om å «ha måttet avlyse en tur til Costa Rica for å finansiere presserende reparasjoner.» Denne episoden markerte et vendepunkt: hun innså da at hun ikke lenger kunne se for seg en fremtid i dette hverdagslivet diktert av regninger og økonomiske begrensninger.

[tekst-ID="vedlegg_434957" justere="senterjustering" bredde="820"] Fotokreditt: Sue Barr (www.suebarr.com)

Selge huset ditt for å starte på nytt

Stilt overfor denne fastlåste situasjonen tar Sue Barr en radikal avgjørelse: å selge huset sitt. Selv om hun ikke umiddelbart vet hva hun skal gjøre, husker hun en venn som jobber på cruiseskip. Ideen slår rot. Mens hun søker på stillingsannonser på nettet, oppdager hun stillinger for fotografer om bord på cruiseselskaper. Hun søker og blir tilbudt en kontrakt som «mesterfotograf» for et eksklusivt selskap.

Før hun la ut, måtte hun skaffe seg sjømannssertifikat, noe som innebar omfattende medisinske og fysiske undersøkelser. Hun sier hun syntes opplevelsen var krevende, men hun besto testene. Kort tid etter fløy hun til Sydney i Australia, starten på sitt nye liv.

Et liv mellom kontinenter

I essayet sitt publisert av Business Insider forklarer Sue Barr at hun besøkte tre kontinenter på seks måneder. Hun sier også at hun har gjenvunnet «bedre fysisk form» og et «mer stabilt humør». Å jobbe til sjøs tillot henne å redusere sine faste utgifter: ikke mer eiendomsskatt, ikke flere vedlikeholdskostnader for husholdningen. Hun beskriver «en følelse av økonomisk og personlig lettelse», som fremkaller «en nyvunnet frihet». For henne representerer denne overgangen ikke bare et miljøskifte, men en sann omdefinering av livsstilen hennes. Hun snakker om «et nytt kapittel preget av kreativitet og reising».

En virkelighet som er mer krevende enn den ser ut til

Livet om bord er imidlertid langt fra et permanent cruise. I en annen beretning publisert av People magazine beskriver Sue Barr intense timeplaner og et høyt tempo. Fristene er stramme, og passasjerenes tilfredshet er fortsatt topprioritet. Levekårene for besetningsmedlemmene er også minimalistiske: små lugarer, delte rom og strenge regler. Hun nevner for eksempel brannalarmer utløst av damp fra en altfor varm dusj, noe som illustrerer den daglige disiplinen som pålegges om bord. Til tross for disse begrensningene sier hun at hun ikke angrer på valget sitt. Hun understreker at denne livsstilen krever tilpasningsevne, evnen til å leve med få personlige eiendeler og en aksept av et svært strukturert miljø.

Et bevisst valg for å gjenopprette balansen

Sue Barr, som også ble intervjuet av Daily Mail, forklarte at denne avgjørelsen representerte en slags «tilbakestilling» for henne. Hun mener at det å jobbe på et skip kan være et levedyktig alternativ for folk som søker økonomisk stabilitet, forutsatt at de aksepterer en krevende arbeidsplan og begrenset boareal.

Historien hennes illustrerer en bredere trend: Stilt overfor gjeldsbyrden og levekostnadene vurderer noen såkalte radikale alternativer til tradisjonell boligbygging. For Sue Barr var det å selge huset sitt ikke en avståelse, men en måte å frigjøre seg fra en byrde som hadde blitt uforenlig med hennes ambisjoner.

Ved å velge å forlate land for å bo og jobbe på et cruiseskip, forvandlet Sue Barr en vanskelig økonomisk situasjon til en mulighet for forandring. Hennes erfaring viser at en livsforandrende hendelse kan komme ut av motgang, forutsatt at man aksepterer ubehaget ved det ukjente og kravene fra en fullstendig nytenkt hverdag.