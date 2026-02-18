En amerikansk kvinne ble alvorlig skadet og reddet av to turgåere takket være et mistenkelig spor.

En erfaren amerikansk turgåer hadde nylig en nær-døden-opplevelse i Utah-fjellene. Hun skylder overlevelsen sin til den raske tenkningen til to fremmede som valgte å følge et mystisk blodspor til henne. Ulykken hennes tjener som en sterk påminnelse om hvordan fjellene, selv kjente, fortsatt er et uforutsigbart miljø som krever forsiktighet og forberedelse.

Et dramatisk fall ved Bridal Veil Falls

Den 3. februar la Jacque Tietijen, en erfaren fjellklatrer som allerede hadde besteget Everest, ut på en fottur alene nær Bridal Veil Falls i Utah. Ifølge Daily Mail falt hun kraftig ned en skråning på omtrent 45 grader på en bratt sti og mistet bevisstheten, noe som førte til en alvorlig hodeskade. Bevisstløs lå hun i over en time i kulden, ute av stand til å tilkalle hjelp.

Et blodspor som Ariadnes tråd

Litt senere var to turgåere i samme område og la merke til noe uvanlig: et blodspor i snøen eller på bakken. Der andre kanskje hadde snudd, bestemte de seg for å følge dette foruroligende sporet helt til de fant Jacque Tietijen, bevisstløs og i stor nød ved foten av en fjellvegg. De ringte umiddelbart etter hjelp, dekket henne med jakkene sine og prøvde å holde henne varm mens de ventet på evakueringshelikopteret.

Familien til den unge kvinnen mener at hennes raske tenkning og initiativ reddet livet hennes. Svigerinnen hennes omtaler de to mennene som sanne helter, og understreker deres oppmerksomhet på detaljer og deres beslutning om ikke å ignorere de urovekkende tegnene.

Alvorlige skader og en forutsigbar prognose

Jacque Tietijen ble fraktet med helikopter til Utah Valley Hospital, hvor legene diagnostiserte kraniebrudd, flere hjerneblødninger, ansiktsbrudd og en rekke kontusjoner. Hun ble plassert på intensivavdelingen, med medisinske team som overvåket hevelsen i hjernen nøye. Legene advarte om at hvis hevelsen ble for alvorlig, kunne det bli nødvendig med akuttkirurgi for å fjerne deler av hodeskallebeinet for å gi hjernen plass til å utvide seg.

Familien hennes har startet en innsamlingsaksjon for å dekke medisinske utgifter og forbereder seg på en potensielt lang og usikker rekonvalesens. Alle understreker at til tross for hennes lange erfaring, var hun ikke immun mot ulykker, noe som illustrerer den iboende risikoen ved enhver fjellaktivitet.

Sikkerhetsleksjoner å huske

Familien og vennene til turgåeren understreker flere grunnleggende regler som ulykken tydelig har fremhevet. De anbefaler spesielt å aldri gå alene, alltid informere noen om ruten og forventet returtid, og unngå områder som er kjent for å være ustabile eller for tekniske. De gjentar også viktigheten av å bruke passende kaldtværsutstyr, selv for en tur som virker «lett» eller kort.

Fra redningsmannskapenes perspektiv fremhever denne typen intervensjon hvor avgjørende vitners respons er: å legge merke til en uvanlig detalj, som et spor av blod, å våge å gå og sjekke, raskt varsle nødetatene og gi innledende beskyttelse mot kulde er alle handlinger som kan endre utfallet av en tragedie.

En historie om overlevelse og solidaritet

Jacque Tietijens ulykke er historien om et brutalt tilbakeslag i kjente omgivelser, men det er også historien om en kjede av solidaritet som slo inn i akkurat riktig øyeblikk. Fra årvåkenheten til to anonyme turgåere til den raske redningsinnsatsen og medisinske teams ekspertise, bidro hvert ledd til å gi henne en sjanse til å overleve til tross for de kritiske skadene.

For fjellfans er denne historien en sterk påminnelse: selv de mest erfarne turgåerne er aldri helt trygge, og forsiktighet, forberedelse og oppmerksomhet mot andre er fortsatt de beste allierte for å forhindre at eventyret utvikler seg til en tragedie.