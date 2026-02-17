Avvist på LinkedIn, kjøper hun billetter til en kamp og lander endelig en kontrakt

Stilt overfor gjentatte avslag på nettet bestemte stylisten Marisa Lauren seg for å endre tilnærming. Initiativet hennes, som ble delt på TikTok, vakte raskt oppmerksomhet.

Søknader som ikke ble besvart

Som mange kreative fagfolk prøvde Marisa Lauren, kjent på TikTok som @marisamenist, i utgangspunktet den tradisjonelle løsningen. Hun forklarer at hun kontaktet NBA-spillere via LinkedIn i håp om å tilby tjenestene sine som stylist. Til tross for gjentatte forsøk, forble meldingene hennes ubesvarte.

I en bransje der image er avgjørende, kan det være komplisert å sikre seg en første kontrakt, spesielt uten et sterkt nettverk innen profesjonell idrett. I stedet for å gi opp valgte Marisa Lauren å revurdere strategien sin.

Et uventet initiativ på Madison Square Garden

Det var ved å kjøpe billetter til banen (som ga en enestående utsikt over banen) til en kamp med New York Knicks at den unge kvinnen bestemte seg for å ta kontakt. Setene nærmest banen gir maksimal synlighet og tillater noen ganger direkte interaksjon med spillerne. Kampen ble holdt på Madison Square Garden i New York, den ikoniske NBA-arenaen og hjemmebanen til Knicks. Ved å plassere seg utenfor banen håpet Marisa Lauren å kunne presentere arbeidet sitt personlig, der hennes digitale budskap ikke hadde vært nok.

I en video lagt ut på TikTok holder hun opp telefonskjermen sin mot NBA-spillere som sitter ved banen. En melding vises i stor skrift: «Kan jeg style deg?» En enkel, direkte og effektiv tilnærming. Klippet har skapt en rekke reaksjoner, alt fra beundring for hennes dristighet til spørsmål om kostnadene ved en slik operasjon.

Når sosiale medier blir et ekkokammer

Videoen, som ble delt på TikTok og Instagram, gikk raskt viralt, og illustrerte en voksende trend: profesjonelle som viser frem sine reiser og forsøk på å komme seg inn i konkurransedyktige felt. På sin konto forteller stylisten hvordan hun til slutt fikk en kontrakt etter dette initiativet. Marisa Lauren har ikke offentliggjort alle vilkårene i avtalen, men sier at hennes tilstedeværelse på kampen tillot henne å knytte en avgjørende forbindelse.

Historien hennes fremhever hvordan sosiale medier kan fungere som en portefølje, et nettverk og en synlighetsmekanisme. Ved å dele erfaringene sine forvandler hun et risikabelt sjansespill til en inspirerende fortelling for andre kreative som står overfor avvisning.

Stil, den nye utfordringen for NBA-spillere

I flere år nå har mote spilt en stadig viktigere rolle i NBA. Spillernes ankomster til arenaen, ofte fotografert og delt på sosiale medier, har blitt veritable improviserte moteshow. Idrettsutøvere som New York Knicks dyrker nøye sitt offentlige image, bevisste på at stilen deres bidrar til deres personlige merkevare. Samarbeid med en stylist lar dem forbedre denne visuelle identiteten, som blir desto mer gransket i Instagram- og TikTok-tiden.

I denne sammenhengen er Marisa Laurens tilnærming en del av en dynamikk der sport og mote i økende grad møtes. Aktører, som har blitt kulturelle figurer utenfor feltet, mangedobler samarbeidet sitt med designere og imagekonsulenter.

Våg å bryte ut av det tradisjonelle rammeverket

Denne stylistens historie illustrerer en moderne virkelighet: rekruttering er ikke lenger utelukkende avhengig av formelle kanaler. Selv om LinkedIn fortsatt er et sentralt verktøy for mange fagfolk, garanterer det ikke tilgang til svært ettertraktede talenter. Ved å investere i stillinger ved banen valgte Marisa Lauren en direkte tilnærming. Dette strategiske valget reiser også spørsmål om nye former for personlig entreprenørskap. Å skape sin egen mulighet, dokumentere prosessen og utnytte viralitet: dette er alle elementer som omdefinerer de tradisjonelle reglene for kontraktsjakt.

Kort sagt, til tross for at hun ble avvist på LinkedIn, ga ikke Marisa Lauren opp målet sitt. Ved å kjøpe billetter til en New York Knicks-kamp forvandlet hun en digital avvisning til en konkret mulighet. Historien hennes tjener som en påminnelse om at i den kreative og sportslige bransjen kan mot og utholdenhet noen ganger åpne dører som nettbaserte meldinger alene ikke kan.