Stille rivalisering med svigermoren: hva psykologer observerer oftest

I flere uker har Beckham-affæren skapt overskrifter. Denne mye omtalte familiekonflikten, der svigermor står opp mot svigerdatter, har fått en internasjonal dimensjon. I tillegg til å være en gullgruve for tabloidene, som griper enhver mulighet, gir denne historien gjenklang i mange husholdninger. Noen ganger utvikler det seg en stille rivalisering med svigermoren, som ikke virker villig til å dele sønnen sin.

Når svigermoren starter konkurransen

Siden Beckham-familiefeiden brøt ut i det fri, har Victoria fremstått nesten som den hensynsløse stemoren fra et Disney-eventyr. Forretningskvinnen, en gang hyllet for sine haute couture-design, mister sakte terreng i offentligheten. Hun er anklaget for bevisst å ha sabotert sønnen Brooklyns bryllup og gjort livet vanskelig for hans kone, Nicolas Peltz, og blir fremstilt i pressen som en besittende og uvillig mor. Ifølge Brooklyns sensasjonelle historie ønsker Victoria å holde sønnen sin helt for seg selv. For å oppnå dette skal hun angivelig ha gjort alt hun kunne for å motvirke Nicolas Peltz, og hun tyr til og med til noe machiavelliske taktikker. Og nå blir hun sett på som en hjerteløs huggorm, en overbærende og giftig stemor.

Denne svært freudianske historien, som nesten har blitt en mediesensasjon, utspiller seg også i andre familier. Bildekrigen mellom svigermor og svigerdatter virker nesten uunngåelig. Som partner er man et sideoffer for ekstrem emosjonell avhengighet, til og med et slags omvendt ødipuskompleks. Hvert blikk bærer med seg en dom, og hver samtale blir til en konfrontasjon .

Vi prøver å være modige, men vi føler oss alltid i veien. Til tross for alle våre anstrengelser for å være ukritiske, elsker ikke svigermoren vår oss akkurat. Vi vil alltid være «outsideren», femtehjulingen, sønnestjelen. Og nei, vi innbiller oss ikke noe. Denne Askepott-historien bekreftes av statistikken. Ifølge en studie rapporterer 60 % av kvinner at de opplever spenning eller ubehag med svigermoren sin, sammenlignet med 15 % av mennene som har sin.

Aldri god nok for sønnen sin

Vi kunne hatt en uendelig formue, et fjell av grader, eller til og med hete Beyoncé, og svigermoren vår ville fortsatt vært like giftig. I hennes øyne har vi ikke det som skal til for å være den ideelle kjæresten, og vi er tydeligvis ikke på nivå med sønnen hennes, som forresten sitter på en uoppnåelig pidestall. Denne rivaliseringen mellom svigermor og svigerdatter, som er symptomatisk i familier, stikker dypere enn et enkelt anfall av sjalusi.

Christine Rafe, en ekspert på forhold, oppsummerer dette treffende i *Body and Soul *: «Når en forelder forguder barnet sitt, kan ingen partner noen gang konkurrere. Det er en uløselig situasjon: moren og partneren føler konkurranse, og sønnen føler seg tvunget til å stille spørsmål ved en veletablert foreldredynamikk.» Ifølge en undersøkelse innrømmer én av to menn at de føler seg fanget mellom partneren og moren, usikre på hvordan de skal reagere. Ofte forblir partneren passiv, en tilskuer til denne psykologiske kampen mellom de to kvinnene i livet hans. Han viser ingen preferanser eller fordommer av frykt for å miste den ene eller den andre.

Svigermoren kunne ha overvåket datingmøtene eller opptrådt som matchmaker, men hun ville avvist alle kandidatene. Det er sant at foreldre ikke har de samme utvalgskriteriene som barna sine. I kjærlighet finnes det også «modellelever», og det er tydelig at vi ikke er en av dem. Når sønnen deres velger en livlig, morsom og kreativ kvinne, foretrekker de en rolig og velstående svigerdatter med felles religiøse og kulturelle verdier.

Fysisk utseende er også en faktor.

I «Snøhvit» stiller stemoren stadig spørsmål ved sitt vakre speil for å finne ut hvem som er den vakreste av dem alle. Prinsessen med brunt hår og porselenshud dukker opp utrettelig i denne magiske ruten. Hun ser henne umiddelbart som en trussel som må elimineres. Forteller barndommens eventyr sannheten? Er stemoren misunnelig på vår antatte skjønnhet? Ifølge noen studier kan partnere som oppfattes som svært attraktive skape relasjonell ustabilitet og en tendens til lettsindighet.

En partner med gjennomsnittlig fysikk og harmoniske ansiktstrekk kan derfor bli utsatt for en slags diskriminering basert på utseende. Og det er ofte utilsiktet. I dette tilfellet er ikke svigermoren bekymret for sitt personlige ego, men hun forventer ubevisst den emosjonelle skaden på sønnen sin. En gang hønemor, alltid hønemor.

«I et samfunn som verdsetter ungdom, attraktivitet og kvinnelig autonomi, kan svigerdatteren skape en følelse av degradering hos svigermoren», forklarer psykolog Frédérique Korzine i en artikkel viet til dette emnet.

Tomt rede-syndrom, en formildende omstendighet

Hvis en svigermor er kald og uvennlig mot svigerdatteren sin, er det også en beskyttende refleks. Det er morsinstinkt som snakker, ikke en indre demon. Hun føler at hun har gått fra å være hovedperson til statist, og denne overgangen er noen ganger vanskelig å akseptere. Som et resultat får svigermoren vår oss til å betale for en situasjon vi ikke er ansvarlige for.

Hun inntar en defensiv strategi, som om noen hadde stjålet hennes mest dyrebare skatt. For henne er denne mannen hun bygger en fremtid med fortsatt hennes «baby», hennes «eiendom». Hele hennes morsidentitet blir satt i tvil. «Langt fra å være en reaksjon på ren sjalusi, kan svigermorens holdning sammenlignes med separasjonsangst», fortsetter spesialisten.

Vi er alltid den skyldige part, bråkmakeren, det forstyrrende elementet, og vi blir stadig tvunget til å bevise oss selv for svigermoren vår. Og det er spesielt utmattende. Likevel er det mulig å innlede en periode med fred og starte på nytt. Forholdet mellom svigermor og svigerdatter er noen ganger kaotisk, men det er ikke snakk om å ta det personlig. Ofte er vi ikke den virkelige årsaken til hennes ulykkelighet.