Hva om neste vennetreff involverer ... PowerPoint-presentasjoner? Ideen er tiltalende.

Vanligvis, når man ser venner veldig uregelmessig, tar det mer enn en dag å ta igjen det tapte i livet og dele de siste nyhetene. For å unngå telefonsvarermeldinger som høres ut som podkaster og samtaler sent på kvelden som blir til natteliv, har internettbrukere funnet en løsning. De forbereder lysbildefremvisninger, som studenter foran en tavle, og improviserer en presentasjon om sine egne liv. En måte å komme seg opp i fart uten å bruke timevis på det.

Ta igjen tapt tid med lysbildefremvisninger

Mens sammenkomster med venner var en regelmessig forekomst i skoleårene våre, og praktisk talt livet opp hverdagen vår, er de mye sjeldnere i voksen alder og skjer bare et par ganger i året. Alle må sjekke kalenderen sin og finne et ledig tidspunkt blant arbeidsforpliktelser, teambuilding-aktiviteter i bedriften og familiebegivenheter. Og selv når mesteparten av gruppen er tilgjengelig, er det alltid noen som utsetter på grunn av sin hektiske timeplan.

Når disse lenge etterlengtede gjenforeningene endelig skjer, er det knapt tid til å skåle og utveksle høfligheter før det er på tide å si farvel. Som et resultat vet du ikke engang om den barndomsvennen endelig fikset vannlekkasjen sin, eller om den nære vennen endelig klarte å slutte i den giftige jobben sin. For å komme rett på sak, hadde noen internettbrukere en strålende idé: organisere PowerPoint-fester.

Hver venn lager lysbilder til deres ære og hengir seg til denne øvelsen som bringer tilbake minner fra skolen. Bortsett fra at her, i stedet for å presentere solsystemet eller maurenes livsstil, lager vennene punktoppsummeringer om kjærlighetslivet sitt, saftige anekdoter, hvordan de føler seg på jobben og deler eksklusiv informasjon. Alt dette er forbedret med bilder, videoer og emojier. En original og morsom måte å ta igjen tapt sladder og nyheter.

Å ta oversikt over sitt personlige liv

Den beste demonstrasjonsvideoen kommer fra Instagram-kontoen @lorienfree . Gruppen deres er mye større enn et team, og det ville ta dem minst en uke å bli kjent med hverandre ut og inn. I dette inspirerende eksemplet ser vi venner som bytter på å stå foran projektoren og dele sine egne scoops, akkurat som tabloidene gjør med kjendiser.

Hver person har sin egen visuelle identitet og kunstneriske retning, noe som gjør ritualet enda mer minneverdig. Noen har tatt fatt på halvmaraton, mens andre har begitt seg ut på karriereendringer. Og de mest dedikerte planlegger fremtidige ferier med venner. De fastboende jokerne går til og med så langt som å foreslå reiseplaner i stil med «Kardashians' villa». Det er en PowerPoint-presentasjon som ikke tar seg selv for høytidelig, men fremfor alt lar den alle dele viktige elementer fra livene sine og fortelle historiene sine som en åpen bok. Det er litt som et nyhetsbrev eller en personlig dagbok, men vist på en storskjerm.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Lori | Journal d'une Free 📒 (@lorienfree)

Påminnelse: dette er ikke en sammenligningsøvelse

I motsetning til på skolen blir ikke denne PowerPoint-presentasjonen og den muntlige presentasjonen vurdert på slutten. Vennene er ikke en slags jury, men snarere oppmerksomme tilskuere, alltid klare til å oppmuntre talerne sine og klappe i hendene i støtte. Noen ser faktisk ut til å ha oppnådd det umulige ved å delta i sportskonkurranser på høyt nivå, opptre på Tomorrowland eller bli forfremmet fra junior til senior i bedriften sin. Men andre har rett og slett flyttet leilighet eller tilbrakt mer tid med familiene sine. Og ingen opplevelse er mer verdt enn en annen.

Målet er ikke å fremme en stille rivalisering, og heller ikke å skryte av å ha besøkt åtte land på to måneder eller besteget Mont Blanc uten trening. Denne PowerPoint-presentasjonen bør ikke bli en kilde til press, og enda mindre innprente en følelse av utilstrekkelighet hos de som ikke har opplevd en større åndelig revolusjon. Den bør forbli et støttende verktøy og en munter biografi.

Til syvende og sist feirer denne trenden tilknytning, ikke prestasjon. Den krever ikke et spektakulært liv, en ny jobb hvert år eller en imponerende liste over reiser å vise frem. Den inviterer rett og slett alle til å si: «Det er her jeg er i dag.» Og noen ganger er det allerede mye.

Så neste gang venner møtes etter flere måneders stillhet, vil de kanskje i stedet for å starte kvelden med et endeløst «Så, hva er nytt?», slå på en projektor. Noen lysbilder, noen vitser og noen minner kan være nok til å ta igjen all den tapte tiden.