En robot oppnår en historisk prestasjon i et halvmaraton og blusser opp debatten på nytt.

Fabienne Ba.
En enestående hendelse fant sted under Yizhuang halvmaraton, i utkanten av Beijing, 19. april 2026. For første gang deltok menneskelignende roboter i et langdistanseløp sammen med menneskelige løpere, på en parallell løype. Blant dem utmerket seg én maskin spesielt ved å fullføre de 21,0975 kilometerne på omtrent 50 minutter, en spektakulær tid som overgår dagens menneskelige prestasjoner over distansen.

En prestasjon utover menneskelige standarder

Til sammenligning holdes verdensrekorden for halvmaraton av Jacob Kiplimo, som klokket inn tiden 57 minutter og 20 sekunder i et løp i Lisboa i mars 2026. Avstanden er derfor betydelig, noe som illustrerer «det imponerende potensialet til disse nye teknologiene», bemerket arrangørene. Til tross for et fall like før målstreken, klarte roboten å fullføre løpet takket være inngripen fra det tekniske teamet, noe som demonstrerte at disse maskinene, selv om de er avanserte, fortsatt er avhengige av menneskelig hjelp.

En rask utvikling av robotikk

Denne typen forestilling demonstrerer den raske fremgangen innen robotikk. Bare et år tidligere, på et lignende arrangement, brukte de mest avanserte robotene fortsatt mer enn to og en halv time på å fullføre distansen. Arrangementet, som var organisert som et teknologisk utstillingsvindu, samlet rundt hundre roboter, hver ledsaget av ingeniører, med mål om å demonstrere fremskritt innen mobilitet, balanse og utholdenhet.

Mellom fascinasjon og angst

Denne spektakulære demonstrasjonen vekker uunngåelig spørsmål om maskinenes rolle i samfunnet vårt. Roboter, som lenge har vært begrenset til industrielle oppgaver, ser nå ut til å være i stand til å konkurrere med, eller til og med overgå, mennesker på komplekse fysiske områder. Disse fremskrittene minner om verdenene som ble forestilt av forfattere som Isaac Asimov eller Philip K. Dick, hvor grensen mellom mennesker og maskiner blir stadig mer uklar.

Til syvende og sist markerer denne forestillingen en symbolsk milepæl i robotikkens utvikling. Selv om dens spektakulære natur er fengslende, reiser den også viktige spørsmål om grensene, etikken og fremtiden for sameksistens mellom mennesker og maskiner. Én ting er sikkert: teknologi fortsetter å presse grensene for hva som er mulig, noen ganger raskere enn vi noen gang forestilte oss.

Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
Verken ansatt eller pensjonert: disse 50 år gamle kvinnene står overfor en profesjonell blindsone

