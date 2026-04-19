Disse vanene til babyboomerne fascinerer fortsatt yngre generasjoner.

Samfunn
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : T Leish / Pexels

De blir noen ganger oppfattet som utdaterte, litt «gammeldagse». Likevel fortsetter babyboomerne å overraske yngre generasjoner. Mellom fascinasjon, underholdning og inspirasjon kommer livsstilene deres sakte tilbake i forgrunnen , og tilbyr et uventet alternativ til en ultratilkoblet verden.

Tregere kommunikasjon ... men mer personlig

Babyboomerne har tydeligvis ikke den samme tilnærmingen til kommunikasjon som generasjoner som er vant til direktemeldinger. Mens noen sender en rekke tekstmeldinger uten tegnsetting eller fulle av antydninger, foretrekker de korte, strukturerte, noen ganger veldig formelle meldinger.

Denne stilen kan virke rigid eller ukonvensjonell. Likevel avslører den også en spesiell oppmerksomhet på ord, tone og klarhet. Telefon- og ansikt-til-ansikt-samtalene deres, som fortsatt er svært vanlige, tilbyr en lyttekvalitet som blir stadig mer spennende. I en verden der alt går raskt, kan denne måten å kommunisere på virke nesten luksuriøs: å ta seg tid til å snakke ordentlig, uten distraksjoner.

Ansikt-til-ansikt-interaksjon, en overraskende verdi

En annen slående vane er hvor viktig det er å møte i det «virkelige». En kaffe, lunsj, en planlagt tid uten skjermer ... For babyboomere er dette fortsatt normen.

For generasjoner som har vært vant til talemeldinger, videosamtaler og rask kommunikasjon, kan denne preferansen virke begrensende. Den oppfattes også som et tegn på ekte omsorg. Å gjøre seg tilgjengelig, se hverandre, dele et øyeblikk uten avbrudd: disse enkle gestene får nå en nesten verdifull dimensjon. En måte å gjenoppbygge en forbindelse der alt kan bli virtuelt.

Enkle hobbyer … er tilbake på moten

Det som en gang ble ansett som vanlig eller utdatert, gjør nå et sterkt comeback. Strikking, hagearbeid, brettspill, turer utendørs og håndverk: dette er fritidsaktiviteter som babyboomerne aldri egentlig har gitt opp.

Mens yngre generasjoner søker å «koble seg fra», innser de at disse praksisene allerede eksisterte, lenge før meditasjonsapper eller digitale detox-utfordringer. Disse aktivitetene har én ting til felles: de kobler oss til kroppene våre, våre naturlige rytmer og gleden av å gjøre ting uten press. Og dette blir stadig mer tiltalende, og fremmer en vennlig og positiv tilnærming til egenomsorg.

En lenke til et arbeid som reiser spørsmål

Babyboomere forbindes ofte med en sterk kultur preget av hardt arbeid og kvalitet. Denne visjonen kan virke streng, noen ganger til og med litt rigid. Den inspirerer også til en viss respekt. Mange yngre generasjoner i dag søker å gjenskape denne følelsen av stabilitet gjennom rutiner, personlige mål eller velværepraksis. Bak denne strengheten ligger en viss konsistens, en evne til å forplikte seg på lang sikt. En kvalitet som inspirerer, selv om den uttrykkes annerledes i dag.

Respekt for grenser, en uventet modell

Kanskje et av de mest overraskende aspektene er at babyboomerne vet hvordan de skal sette grenser. Definerte timeplaner, respektert hviletid, evnen til å si nei uten overdreven skyldfølelse ... I en kontekst der konstant tilgjengelighet har blitt normen, er denne holdningen slående. Den fremkaller en slags nesten instinktiv balanse, langt unna presset om å prestere eller hyperkonnektivitet. Å lære å beskytte seg selv, å lytte til sine behov, å respektere sin egen rytme: disse prinsippene resonnerer i dag med bekymringer rundt velvære og mental helse.

Mellom nysgjerrighet og gjenoppfinnelse

Yngre generasjoner smiler ikke lenger bare av disse vanene. De observerer dem, henter inspirasjon fra dem og tilpasser dem på sin egen måte. Mote, musikk, fritidsaktiviteter, måter å kommunisere på ... Mange av disse kodene gjør comeback, gjenoppdaget med en moderne vri.

Til syvende og sist fremstår babyboomerne som et levende minne om livsstiler som aldri helt forsvant. Og selv om noen av vanene deres kan virke overraskende i dag, kan de godt bli vanlige i morgen. Dette viser at det å ta vare på sin rytme, sine forhold og sin kropp er alt annet enn utdatert.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
Hvorfor er «looksmaxxing», denne besettelsen av fysisk utseende blant unge menn, en grunn til bekymring?

