Stilt overfor en bølge av ensomhet blant eldre, stoler Kina på en uventet løsning.

Med nesten 70 millioner eldre som bor alene, og en tredjedel av den voksne befolkningen forventes å være over 60 år innen 2035, står Kina overfor en stille, men massiv krise: ensomheten blant eldre. Denne sosiale virkeligheten, som en direkte arv av ettbarnspolitikken og landsbygdflukten, har blitt en stor demografisk og menneskelig utfordring.

En generasjon ofret av fortidens valg

Mellom 1979 og 2015 omdefinerte ettbarnspolitikken familiestrukturer i stor grad. I dag befinner mange eldre seg alene, ettersom barna deres har forlatt landsbygda til fordel for storbyene. En kvinne i syttiårene fra Shenzhen oppsummerer denne virkeligheten med alvor : «Jeg spiser alene, jeg sover alene, jeg styrer helsen min alene.» I parker florerer rubrikkannonser: «Enkemann søker følgesvenn», symboler på et desperat søk etter tilknytning.

Familielover som ikke følges i stor grad

Kinesisk lov krever at barn har regelmessig kontakt med sine eldre foreldre. I praksis utstedes det få bøter, og håndhevingen er fortsatt begrenset. Situasjonen er imidlertid i ferd med å bli presserende: Om et tiår forventes andelen eldre å øke fra 20 % til 33 % av den voksne befolkningen.

Sosiale initiativer for å gjenoppbygge sosiale forbindelser

Stilt overfor denne situasjonen innoverer noen kommuner. Utflukter organiseres, klubber dannes i parker, og eldresentre tilbyr felles måltider og daglige aktiviteter for å bekjempe isolasjon. I Shanghai og Chengdu dukker det opp intergenerasjonelle rom for å gjenoppbygge bånd i lokalsamfunnet.

Digital teknologi, en ny alliert for de over 60

Internett dukker også opp som et uventet middel . Datingapper for eldre er i sterk vekst i Kina, med profiler som er eksplisitt opprettet for å «finne en ledsager for livets slutt». På Douyin (den kinesiske versjonen av TikTok) retter romantiske serier seg nå mot de over 60. Og ifølge lokale undersøkelser sier 85 % av eldre som er på nett hver dag at de aldri føler seg ensomme.

Et sammenkoblet samfunn som hjelper folk å bli eldre mindre alene

Sosiale medier er også i ferd med å bli et rom for solidaritet: WeChat-grupper, direktesendte videoer, diskusjonsfora... Myndighetene oppmuntrer til og med aktivt til digital overgang for eldre, og ser det som et tilgjengelig og rimelig verktøy for å bekjempe økende isolasjon. I et land der den tradisjonelle familiestrukturen er i endring, blir teknologi gradvis en emosjonell støtte og kanskje ansiktet utad for en mer verdig alderdom.

Selv om teknologi ikke kan erstatte menneskelig tilstedeværelse eller fullt ut lege familiekløfter som er arvet fra fortiden, tilbyr den likevel en pragmatisk respons på en voksende sosial krise. Ved å utnytte digitale verktøy for å gjenoppbygge forbindelser, eksperimenterer Kina med en ny måte å aldre på i et samfunn i rask endring. Det gjenstår å se om denne løsningen kan opprettholdes uten å tilsløre behovet for dypere menneskelig støtte.