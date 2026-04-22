En spådom fra en nobelprisvinnende fysiker vekker oppblussing av debatten om menneskehetens undergang.

Fysikeren og nobelprisvinneren David Gross har gjenopplivet en sensitiv debatt om de globale risikoene menneskeheten står overfor. I et intervju med Live Science diskuterer han et statistisk estimat av atomfare og dens langsiktige implikasjoner. Analysen hans er ikke basert på profetier, men på en sannsynlighetsberegning anvendt på nåværende internasjonale spenninger.

Anslagsvis 2 % årlig risiko for atomkatastrofe

David Gross kommer med et slående estimat: omtrent 2 % årlig sannsynlighet for atomkrig, eller «én av 50 sjanser hvert år». Han forklarer i detalj:

«Det var et anslag om at det var 1 % sjanse for atomkrig hvert år ... Jeg føler ikke at det er et strengt anslag om at sjansene er mer sannsynlige enn 2 %. Så det er en sjanse på 1 til 50 hvert år. Forventet levetid, i tilfelle 2 % per år, er omtrent 35 år.»

På fransk: «Sannsynligheten for en atomkrig hvert år ble anslått til 1 % ... Jeg tror det er mindre strengt å anslå denne sannsynligheten til 2 %, eller én sjanse på 50 per år. Den anslåtte levetiden, med en rate på 2 % per år, er omtrent 35 år.» Med andre ord, hvis dette risikonivået forble konstant, ville det bli betydelig over noen tiår.

En statistisk konklusjon: omtrent 35 år i dette scenariet

Fra denne modellen utleder fysikeren en forventet levealder på omtrent 35 år for menneskeheten i dette teoretiske scenariet. Dette er ikke en forutsagt sluttdato, men et matematisk resultat basert på en akkumulering av årlige sannsynligheter. Denne projeksjonen har som mål å illustrere alvoret av en lav, men tilbakevendende risiko over tid.

Flere trusler utover kjernekraft

I sin begrunnelse begrenser ikke David Gross seg til kjernekraft. Han nevner også:

svekkelsen av internasjonale våpenkontrollavtaler

økningen i geopolitiske spenninger

og risikoene forbundet med avansert teknologi, inkludert kunstig intelligens

Ifølge ham ville disse kombinerte faktorene øke den generelle ustabiliteten.

En kontroversiell modell i det vitenskapelige samfunnet

Selv om denne typen beregning tiltrekker seg oppmerksomhet, er den fortsatt gjenstand for debatt. Mange forskere påpeker at det er en teoretisk risikomodell, avhengig av antagelser som er vanskelige å måle presist. Disse estimatene tjener mer til å illustrere størrelsesordener enn til å forutsi en faktisk tidsramme.

Oppsummert gir ikke David Gross en dato for menneskehetens undergang ved å antyde en risiko på 2 % per år og en prognose på omtrent 35 år i dette scenariet, men advarer snarere om en akkumulering av globale risikoer. Analysen hans fremhever først og fremst en sentral idé: selv om de er små isolert sett, blir visse farer betydelige når de vedvarer over tid.