«Billigere enn et pensjonisttilværelseshjem»: De har bodd på et cruiseskip i årevis

Marty og Jess Ansen er ikke bare reisende: de er sanne pionerer innen flytende pensjonisttilværelse. Pensjonister, oldeforeldre og sjøelskere bestemte seg i juni 2022 for å gjøre lidenskapen sin til en livsstil. Hjemmebasen deres? Coral Princess. Rutinen deres? En serie uavbrutt cruise , mer enn femti til dags dato, med totalt godt over 500 dager til sjøs.

En velkommen flukt etter nedstengningene

Som mange andre har du kanskje følt behov for et temposkifte etter Covid-perioden. For Marty og Jess manifesterte dette behovet for fornyelse seg som en radikal avgjørelse: selge, rydde opp, forenkle og så dra. Om bord blir livet umiddelbart lettere. Ikke flere gjøremål, ikke flere huslige begrensninger. Sengene blir redd opp uanstrengt, oppvasken forsvinner som ved et trylleslag, og energien kan endelig vies til det som virkelig betyr noe: nytelse.

Hver dag begynner med havets milde skvulping og fylles med aktiviteter som gir næring til både kropp og sinn. Bordtennis for å holde refleksene skarpe, turer på terrassen for å feire bevegelse, avslapningsøyeblikk på balkongen med en kald drink, hud varmet av solen. Her er velvære ikke et slagord, det er en livsstil.

Kjente fjes om bord

Ved å reise så mange ganger blir du etter hvert et kjent ansikt. På Coral Princess blir Marty og Jess møtt som venner. Mannskapet kjenner dem igjen, passasjerene omfavner dem, og samtalene flyter like lett som solnedganger. De har knyttet bånd i hver havn, og deler latter, historier og måltider. Deres tilstedeværelse er betryggende, inspirerende og beviser at en aldrende kropp kan forbli nysgjerrig, aktiv og fullt levende.

En overraskende økonomisk ligning

Spørsmålet du sikkert stiller deg selv er: hvor mye koster det? Svaret er overraskende. Ifølge paret koster livet på cruise dem mindre enn et tradisjonelt opphold på et pensjonisthjem. Alt er inkludert: varierte måltider, show, sports- og kulturaktiviteter, for ikke å nevne tilgang til medisinsk behandling om bord.

Ingen uventede regninger, ingen akkumulerende ekstrautgifter. Budsjettet er under kontroll, og komforten er reell. Hvorfor betale mer for å bli værende når havet tilbyr bevegelse, oppdagelser og en misunnelsesverdig livskvalitet? Resonnementet deres er klart og appellerer til stadig flere eldre.

Et retreat som til syvende og sist feirer kroppen og friheten

Å velge et retreat til sjøs handler også om å ære kroppen din slik den er, uten press. Aktivitetene tilpasser seg alle tempoer, folk mingle uten å dømme, og alle finner sin plass. Svømmebassenger, forelesninger, show, fjerne anløpshavner: du endrer omgivelsene dine uten å måtte pakke ut.

Sikkerhet er avgjørende, helsen overvåkes, og sinnet stimuleres konstant. Dette hindrer ikke noen i å forbli nølende med å cruise, som de oppfatter som et miljøfiendtlig alternativ, til det punktet at de velger å unngå det helt.

Langt fra å være en flukt, er dette valget en bekreftelse: Marty og Jess viser at det er mulig å eldes aktivt, med glede og entusiasme. Historien deres inspirerer de som drømmer om åpne horisonter og en pensjonisttilværelse som rimer på en flytende hverdag snarere enn rutine.