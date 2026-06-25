Sammenlignet med en dukke forsvarer denne norske spilleren stolt langt hår blant menn

Erling Haaland skaper vanligvis overskrifter for sine spektakulære mål. Denne gangen var det ikke venstrefoten hans som fanget alles oppmerksomhet, men håret hans. En video som gikk viralt viste ham la sine lange blonde lokker flagre fritt, noe som utløste en rekke reaksjoner. Det kommer garantert til å blusse opp igjen debatten om menn med langt hår.

En frisyre som gikk viralt

Det hele startet med et kort klipp filmet på sidelinjen av en Manchester City-kamp. Det viser Erling Haaland som kaster det blonde håret sitt med nesten teatralsk letthet. I løpet av timer gikk videoen viralt og forvandlet en enkel gest til et viralt fenomen.

Internettbrukere nølte ikke med å la fantasien løpe løpsk, og dessverre også hatet. Noen sammenlignet spilleren med Barbie, andre minnet om karakterer fra filmen «White Chicks». Atter andre så en likhet med Daemon Targaryen, en karakter fra «House of the Dragon». For ikke å snakke om den uunngåelige «vikingauraen», som ofte brukes for å understreke hans nordiske og karismatiske utseende.

En veldig ekte beundring

Mange fans sier de er imponert over hårets skjønnhet og sunnhet. Noen går til og med så langt som å spørre om hårpleierutinen hans i håp om å avsløre hemmeligheten bak de skinnende, tykke lokkene hans. En internettbruker oppsummerte den generelle følelsen ved å rose «hår verdig en sjamporeklame». Effekten er tydelig: Erling Haaland får like mye oppmerksomhet for stilen sin som for prestasjonene sine på banen.

En spiller som omfavner frisyren sin fullt ut

På banen bruker Erling Haaland ofte håret i en knute, hestehale eller fletter, noen ganger holdt på plass av et pannebånd. Et spesielt minneverdig øyeblikk var kampen mot Arsenal i 2023, da han tok av seg pannebåndet før han scoret et mål, med håret flagrende fritt, i en rungende seier. Da en internettbruker foreslo at han skulle klippe det, var svaret hans enkelt og direkte: nei. En symbolsk uttalelse om hans forhold til imaget sitt.

Hår fritt for stereotypier

Det er verdt å huske en sannhet som noen ganger glemmes: langt hår definerer ikke kjønn eller seksuell legning. Menn kan ha langt hår, kort hår, oppsatt eller løst, akkurat som de kan velge å bruke en rekke klær, inkludert skjørt, dresser eller andre plagg de liker. Disse valgene er et spørsmål om personlig uttrykk, stil og komfort, ikke rigide regler.

Å automatisk assosiere en frisyre med en kjønnsidentitet eller seksuell legning er avhengig av stereotypier arvet fra patriarkalske normer, som har en tendens til å sette individer i bås. Å stille spørsmål ved disse refleksene gir en enklere og mer fredelig visjon: alle skal kunne bestemme fritt over sitt utseende uten å bli utsatt for kritikk eller fordømmelse basert på utdaterte sosiale koder. Hår, i likhet med klær, er først og fremst en form for individuelt uttrykk, ikke en markør for verdi eller påtvunget identitet.

Med humor, beundring og en sterk sans for stil beviser Erling Haaland at hans innflytelse strekker seg langt utover banen. Håret hans har blitt en ekte signatur, nesten like gjenkjennelig som målfeiringene hans.