Disse små tegnene kan avsløre at du blir utelatt fra en vennegjeng.

Noen ganger får vi den merkelige følelsen av å være det svarte fåret i vennegjengen vår, de siste som får vite om sammenkomster på kafeen, den manglende brikken i WhatsApp-samtaler, det uønskede medlemmet av gruppen. Tvunget til isolasjon er vi tilskuere til en felles forståelse der vi bare deltar på avstand. Vi blir informert om hendelser i siste liten, eller vi får bare vite om dem etter at de allerede har skjedd. Psykologer har et navn for dette: det er den typiske profilen til den «marginale vennen».

Sammensatt skisse av den marginaliserte vennen

Innenfor en vennegjeng finnes det et usynlig, men godt orkestrert hierarki: lederen, følgerne og det svarte fåret, som kjemper for kollektiv anerkjennelse og stadig må strebe etter å føle seg inkludert. Denne vennen, som ingen forventer utenfor en restaurant og hvis fravær knapt ville bli lagt merke til, er nesten en statist. På avstand ligner de den litt uelskede klassekameraten som prøver å knytte seg til allerede etablerte grupper. Psykologer har kalt dem «marginalvennen», et kraftig adjektiv som illustrerer en ubevisst avvisning.

De er det femte hjulet, personen som holder seg i bakgrunnen, den som aldri får et ord å si og som ingen konsulterer på forhånd på store møter. De er en del av gruppen, men noen ganger føler de seg som en utenforstående, en outsider. Også kjent som reservevennen, blir de kontaktet for å fylle ut en reservasjon til et escape room eller for å benytte seg av en gruppepris, men de blir glemt når det gjelder små sammenkomster eller ultrahemmelige pysjamasfester som Jennys i Gossip Girl.

Han er litt av en outsider til tross for seg selv. Han blir holdt utenfor, får aldri meningen med interne vitser, og, viktigst av alt, blir automatisk satt på hoggestakken. I Self magazine lister psykolog Christina Ferrari opp tegnene som beviser at du kanskje er denne marginale vennen, den som er mer kjent som «stedfortrederen».

Den siste som får beskjed når det er utflukter

Den eksentriske vennen får vite om utflukter gjennom jungeltelegrafen eller etter en monumental tabbe. Samtaler som ligner på Tupperware-fester oppstår mellom piksler uten at denne vennen noen gang blir inkludert i diskusjonen. Han blir alltid presentert for et fullbyrdet faktum, med litt hyklerske fraser som «du kan bli med hvis du vil» eller standardunnskyldninger som «baren var allerede full».

Eksperten setter ting i perspektiv: «Av og til er det ikke en grunn til bekymring.» Det kan rett og slett være et organisatorisk problem eller mangel på kommunikasjon. Men hvis det blir en vane, betyr det at du ikke blir ansett som en likeverdig venn.

Aldri konsultert for å organisere arrangementer

Enten det er for en shoppingtur, et måltid utendørs i den lokale parken eller en dag ved bassenget, er den utenforstående vennen alltid i bakgrunnen. Han er den evig glemte. Han oppdager ikke kleskoden før han kommer til restaurantdøren og overrasker sine såkalte venner med matchende glittertatoveringer, etter å ha sett et eneste inspirerende Pinterest-bilde dukke opp i den originale gruppechatten.

Kanskje vennene dine har en parallell samtale, en «andre» gruppe reservert for eliten. Som psykologen minner oss på, «handler det ikke om å bli inkludert i alt», men det finnes tegn som sier noe om hva de mest involverte tier om.

Forespørselen kommer alltid fra deg.

Den ukonvensjonelle vennen må alltid kjempe for å se vennegjengen sin, som konkurrerer om å finne på unnskyldninger for å avslå enhver invitasjon. «Det passer ikke.» «Jeg er for opptatt.» «Vi snakkes igjen neste måned, ok?» Likevel snubler de over en Instagram-story fra en av dem, der hun smiler og skåler med venninnene sine. Det er et ensidig vennskap. Vennene som bryr seg legger merke til vårt fravær; de jubler ikke.

En psykologs forslag for å bryte seg løs fra denne tilstanden

Det verste med å føle seg utenfor er at du ender opp med å analysere alt. Invitasjonen som aldri kommer. Vitsen alle får unntatt deg. Gruppebildet der du oppdager at festen fant sted ... uten deg. Du kan snakke om det, med risiko for å virke overfølsom. Eller du kan tie stille og fortsette å lure på hva du gjorde galt. Ingen av scenarioene er spesielt tiltalende.

Hvis du velger å ta det opp, er det ikke nødvendig å lage noe oppstyr. Et enkelt «Jeg elsker å tilbringe tid med deg. Husk meg neste gang!» er ofte nok. Det er direkte, muntert og ikke-anklagende. Men kanskje det virkelige problemet ligger et annet sted. I stedet for desperat å prøve å fortjene din plass i en gruppe, spør deg selv: hvorfor investere så mye energi når du stadig må bevise at du fortjener å være der?

Så i stedet for å jage etter godkjenning som aldri kommer, åpne andre dører. Inviter den kollegaen som det alltid er lett å snakke med. Gjenopprett kontakten med den vennen du har mistet kontakten med. Ta imot invitasjonen du normalt ville ha avslått. Noen ganger er den beste responsen på å føle seg ekskludert ikke å finne din plass for enhver pris. Det er å dra dit et sted som allerede venter på deg.