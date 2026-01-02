Europa: En skolestartsesong i 2026 uten sosiale medier eller mobiltelefoner for tenåringer?

Digital teknologi er nå en integrert del av tenåringer sine liv. Den informerer, underholder og forbinder dem. Imidlertid kan dens allestedsnærvær også føre til inntrenging. Stilt overfor denne virkeligheten har den franske regjeringen besluttet å ta en fastere holdning. Et lovforslag som ble presentert i januar 2026 foreslår to store endringer: å forhindre tilgang til sosiale medier for de under 15 år og å utvide forbudet mot mobiltelefoner til videregående skoler fra og med skoleåret 2026.

Digitale praksiser som skaper økende bekymring

Nyere tall og studier tegner et bekymringsfullt bilde. Overdreven skjermtid, kronisk tretthet, søvnforstyrrelser, angst, tap av selvtillit og nettmobbing: tenåringer betaler noen ganger en høy pris for konstant tilkobling. Sosiale medier, spesielt, fremmer konstant sammenligning, urealistiske skjønnhetsstandarder og prestasjonspress. I motsetning til en kroppspositiv tilnærming kan det undergrave selvfølelsen og forvirre forholdet til kroppen, som fortsatt er under utvikling i denne alderen.

For å regulere denne praksisen vil Audiovisual and Digital Communication Regulatory Authority (Arcom) være ansvarlig for å sikre at reglene anvendes, i forbindelse med det europeiske rammeverket for loven om digitale tjenester.

Sosiale medier forbudt for barn under 15 år: en radikal endring

Lovforslaget foreslår et klart forbud mot store sosiale medieplattformer – som TikTok, Instagram og Snapchat – for brukere under 15 år. De involverte selskapene vil bli pålagt å bekrefte brukernes faktiske alder, under straffansvar. Målet er ikke å demonisere digitale verktøy, men å erkjenne at noen virtuelle rom ikke er egnet for ungdommer som fortsatt er i følelsesmessig utvikling.

Dette initiativet er inspirert av praksis som allerede finnes andre steder. I Australia, for eksempel, setter et pilotprogram aldersgrensen til 16 år. I Europa tar Frankrike sikte på å bane vei for mer beskyttende reguleringer, og sette personlig utvikling, mental helse og selvrespekt i sentrum for debatten.

Videregående skoler uten telefoner for å gjenvinne oppmerksomheten

Et annet viktig tiltak: et forbud mot mobiltelefoner på videregående skoler. Etter at barneskolen, førskolen og ungdomsskolen har vært underlagt dette forbudet siden 2018, er det nå elever på videregående skoles tur til å legge smarttelefonene sine i veskene. Det uttalte målet er å harmonisere reglene og gjenskape et miljø som fremmer konsentrasjon, ekte samhandling og læring.

I praksis betyr dette en tilbakevending til permer, notatbøker og ansikt-til-ansikt-samtaler. Konfiskeringstiltak kan iverksettes, selv om spørsmålet om deres anvendelse fortsatt er sensitivt, spesielt i mindre overvåkede områder.

En debatt som splitter, i Frankrike og andre steder

Digitalminister Anne Le Hénanff forsvarer en tekst basert på solide vitenskapelige data om de negative effektene av skjermer. Mange foreldre og lærere ønsker et initiativ velkommen som kan forbedre skoleklimaet og fremme sunnere og mer autentiske relasjoner.

Blant tenåringer er reaksjonene mer blandede. Noen ser det som et inngrep i friheten deres, mens andre erkjenner, noen ganger bare halvhjertet, byrden av konstant internettilgang. Flere europeiske land, som Nederland og Sverige, vurderer også lignende tiltak, noe som viser at problemet strekker seg langt utover Frankrikes grenser.

2026, et testår for en hel generasjon

Regjeringen håper at lovgivningen vil bli vedtatt før sommeren 2026, slik at disse tiltakene kan implementeres det påfølgende skoleåret. Ambisjonen er sannsynligvis klar: å hjelpe tenåringer med å gjenopprette kontakten med seg selv og andre, uten filtre eller skjermer. Det gjenstår å se om denne reformen vil føre til varig endring, eller om den fortsatt må tilpasses realitetene på bakken.

Én ting er sikkert: debatten har begynt, og den berører det vesentlige – velvære, balanse og friheten til å vokse opp i fred.