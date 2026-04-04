Det «stjålne kysset» i samtykkets tidsalder: en romantikk å gjenoppleve

Det «stjålne kysset», som praktiseres på skolegårder som en «vågelek» og omtales på skjermen som en romantisk handling, er verken heftig eller lidenskapelig. I tiden etter #MeToo er det å kysse en kvinne uventet og krysse grensen til å kysse henne uten forvarsel mer en åpenbar handling av seksuelt overgrep enn et klønete forsøk på forførelse.

«Det stjålne kysset» er dessverre fortsatt relevant i dag.

I folkelig oppfatning var et «stjålet kyss» en triviell sak, et tegn på at hjertet hadde seiret over fornuften. Det illustrerte motet til å bekjenne sine følelser, en romantisk impuls eller til og med et uventet øyeblikk av lidenskap. Dessuten blir den som «stjeler» et kyss ofte fremstilt på skjermen som en som tør å overvinne sin sjenanse.

Selv om Disneys prinsene utvilsomt er opphavsmennene til det uønskede kysset, er de ikke de eneste som ustraffet setter leppene sine på kvinner som ikke har gjort noe for å provosere frem det. Et «stjålet kyss» har til og med satt sitt preg på historien, fanget like etter krigen og brukt som et symbol på frihet. Dette fotografiet fra 1945, som sikkert pryder en side i skolebøker, viser en sjømann som lidenskapelig kysser en sykepleier på det berømte Times Square i New York City.

Ved første øyekast ser det ut som en lidenskapelig gjenforening mellom en krigsoverlever og hans kone. Likevel skildrer dette bildet først og fremst mishandling, en form for lumsk og sjelden anerkjent trakassering. Mannen i uniform kastet seg mot den fremmedes munn og fanget henne i denne tvungne omfavnelsen.

Den samme scenen gjentok seg 80 år senere på banen under FIFA Women's World Cup da Luis Rubiales grep tak i Jenni Hermosos hode og kysset henne. Denne hendelsen, som rystet sportsverdenen og ødela de spanske spillernes seier, huskes fortsatt. Mens disse bildene tidligere ble avfeid som et enkelt «følelsesutbrudd», en utilsiktet gest, er de i dag belastende bevis, ugjendrivelige bevis på seksuelle overgrep.

Det «stjålne kysset» flørter med ulovligheter

Det er ikke bare hender som vandrer målløst; også lepper bryter privatlivets fred. Selv i skolegården reduseres det «stjålne kysset» til en leken lek, en slags fornyet «dodgeball». Modus operandi? Gutter jager jenter, med munnen først, og utsetter dem for et hemmelig kyss før de stikker av som kriminelle. Og nei, det er verken uskyldig eller morsomt.

Det «stjålne kysset», opphøyet til status som en «Don Juan»-tidsfordriv og minimert, er en oppførsel som krever sanksjoner . Å forbli passiv i møte med denne orale gisseltakingen betyr til syvende og sist å innrømme at kvinnekropper er en vare for offentlig konsum. I Colorado tok en skole en fast beslutning : å straffe en elev deretter. De suspenderte en 6 år gammel gutt som ble tatt på fersk gjerning under et fysisk ran, og plantet et kyss på en klassekamerat som kjempet så godt hun kunne. Dette opprørte foreldrene til bråkmakeren, som syntes begrepet «seksuell trakassering» var litt «for overdrevet» for småbarn som knapt var gamle nok til å forstå anatomi.

I slike tilfeller er det å skyve skylden over på andre en tilbakevendende strategi. Jenter blir da fremstilt som overfølsomme, som noen som «ikke vet hvordan de skal ha det gøy», eller som dramadronninger som lager et fjell av en muldvarpehaug. Men å tvinge frem et kyss er et brudd på samtykke og en åpenbar mangel på respekt for kvinners kropper. Derfor er det viktig å lære bort dette konseptet tidlig, lenge før man lærer å få barn.

Samtykke: en absolutt prioritet

I årevis, i en tid med uanstendige bemerkninger, hendene i været-skjørt, aggressiv trakassering på arbeidsplassen og voldtekt i ekteskapet, var samtykke ikke-eksisterende og hadde ingen juridisk grunnlag. På den tiden følte menn seg urørlige, immune mot straff på grunn av sin «dominerende» status, og behandlet kvinners kropper som sin eiendom.

I dag, til tross for den rungende #MeToo-bevegelsen og kaskaden av fordømmelser, virker samtykke fortsatt som valgfritt. I noen land er det til og med en utopi, en ren illusjon. Ifølge tall fra WHO er 840 millioner kvinner over hele verden ofre for denne «alt er lov»-mentaliteten. Nesten én av tre kvinner har opplevd vold i hjemmet eller seksuell vold i løpet av livet. Likevel er ikke taushet en invitasjon, og kvinnekroppen er ikke et leketøy som er bestemt til å tilfredsstille fantasier og impulser.

Samtykke bør være automatisk, ikke et unntak. Det «stjålne kysset», en levning fra en tid da frieri var ensbetydende med trakassering , fører ikke lenger til en strålende romanse, men til en skitten celle. Det er ikke lenger en poetisk måte å beskrive en romantisk utfordring på; det er en juridisk parodi.