En ny «autistisk» Barbie skal snart lanseres, og den blir ikke møtt med universell godkjenning.

I flere år har Barbie utvidet utvalget av kroppstyper, hudtoner, former og evner, og fremmet et inkluderende budskap. Denne gangen går merket lenger ved å introdusere en dukke som er eksplisitt designet for å representere autisme. Et ambisiøst initiativ, drevet av ønsket om å normalisere nevromangfold i lek, men som også reiser en rekke spørsmål.

En dukke designet rundt visse autistiske opplevelser

Denne nye Barbie-figuren inneholder elementer inspirert av virkelighetene som noen autistiske personer opplever. Hun bruker løstsittende klær, designet for å gi en følelse av komfort og mykhet, og unngår av og til ubehagelig kontakt med tekstiler. Blikket hennes er litt utenfor sentrum, et nikk til det av og til komplekse forholdet med direkte øyekontakt, og hennes mer bevegelige ledd lar henne gjengi repeterende selvstimulerende gester, ofte kalt «stemming».

Når det gjelder tilbehør, valgte Mattel lett gjenkjennelige symboler: støydempende hodetelefoner for å illustrere håndtering av sensorisk overbelastning, en fidget spinner for å fremme ro og konsentrasjon, og et nettbrett med piktogrammer som minner om alternative kommunikasjonsverktøy som brukes av noen ikke-verbale individer. Den overordnede designen har som mål å være betryggende, praktisk og styrkende, langt fra et negativt syn på autisme.

Mattel har lansert sin første autistiske Barbie-dukke. pic.twitter.com/p3hgKgQUGH — Pop Base (@PopBase) 12. januar 2026

Et symbol på anerkjennelse for mange

For noen i lokalsamfunnet representerer denne Barbie-figuren et friskt pust. Mattel samarbeidet med Autistic Self Advocacy Network for å innlemme tilbakemeldinger fra personer som er direkte berørt. Organisasjonen beskriver det som «et viktig skritt mot en mer rettferdig og gledelig representasjon av autisme, fri fra et medisinsk eller dramatisk perspektiv».

Stemmer innenfor det autistiske miljøet, spesielt blant skapere og forfattere, roser en dukke som er i stand til å fortelle unge jenter (og andre): din måte å være på er legitim, vakker og verdig eksistens. I en kontekst der autistiske kvinner og jenter fortsatt altfor ofte blir usynliggjort, feildiagnostisert eller misforstått, kan det å se seg selv representert i et ikonisk leketøy styrke selvtilliten og en følelse av tilhørighet.

Det er her debatten hetter opp

Entusiasmen er imidlertid ikke enstemmig. Flere autistiske personer og foreldre uttrykker sitt ubehag med en fremstilling de anser som for kodifisert. Støydempende hodetelefoner, fikling, unngåelse av øyekontakt: dette er alle tegn som, sett under ett, risikerer å fryse autisme til et enkelt, gjenkjennelig bilde, selv om spekteret er enormt mangfoldig.

Noen kritikere peker på faren ved å lage en slags «visuell sjekkliste» for autisme, som kan forsterke stereotypier i stedet for å demontere dem. Andre mener det ville vært mer relevant å tilby dette tilbehøret til alle Barbie-dukker, uten å stemple noen dukker som «autistiske», for å normalisere sensoriske eller kommunikasjonsbehov uten å begrense dem til en kategori.

Et ufullkomment skritt fremover, men et som gir håp.

Assosiasjoner minner oss imidlertid om at ingen dukke, uansett hvor velmenende den er, kan representere rikdommen i autistiske profiler på egenhånd. Autisme omfatter et uendelig utvalg av kropper, personligheter, talenter, utfordringer og styrker. Likevel er det fortsatt viktig å øke den positive representasjonen i leker, media og populærkultur for å endre oppfatninger.

For mange representerer denne Barbie-figuren et oppmuntrende første skritt. Det er et fundament som kan forbedres, og som bare vil dra nytte av videre utvikling hvis merkevarer fortsetter å lytte til de som er berørt. Fordi inkludering ikke er et ferdig produkt, men en levende bevegelse som feirer mangfoldet av kropper, sinn og måter å være i verden på.