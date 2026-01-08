«Det er uakseptabelt»: en utvandrer i Paris avslører den skjulte siden av hverdagen sin.

Bak det parisiske postkortbildet skjuler det seg en mindre glamorøs virkelighet. Charlotte Wells, en amerikaner bosatt i hovedstaden, forventet aldri å gå viralt ved å filme… klatringen opp trappene til leiligheten sin. Og likevel har denne TikTok-en, med sin villedende dramatiske tone, fengslet millioner av internettbrukere. Med en blanding av sarkasme og oppriktighet avslører den unge kvinnen en sjelden uttalt sannhet: å bo i Paris er langt fra en permanent drøm.

Når den parisiske drømmen sporer av

Det hele startet med en improvisert, nesten instinktiv avreise. Utmattet av tempoet i New York, grep Charlotte muligheten til å ta en pause i en tom leilighet i Paris. Fra det øyeblikket taxien slapp henne av foran den haussmannske bygningen hennes, snek desillusjonen seg inn. Ingen skikkelig heis, endeløse trapper og en hverdag mer atletisk enn glamorøs. Hennes bitende humor reddet henne imidlertid. Ved å fortelle om sine daglige klatreturer på TikTok (@char.winslow), med baguetten i hånden, forvandlet hun trettheten til et komisk ritual.

Internettbrukere reagerer med en blanding av latter og indignasjon.

Videoen utløste raskt en strøm av kommentarer. Mens mange syntes situasjonen var morsom, var andre rasende: «Dette er uakseptabelt! Tiden og energien det tar bare å komme seg hjem er vanvittig», skrev en bruker. En annen la ironisk til: «Og i tillegg til det er jeg sikker på at husleien er superdyr!» Disse bemerkningene sier mye om hvordan man oppfatter den «parisiske drømmen» utenfra – en blanding av beundring og forbauselse over en mindre glamorøs virkelighet.

Bak ironien fremhever Charlotte (@char.winslow) et paradoks: kontrasten mellom de romantiske klisjeene i Paris og den harde realiteten i hverdagen. Langt fra terrassene og solnedgangene lærer hun å bygge sin egen versjon av Lysenes by – gjennom turer, møter og latterutbrudd. Kanskje det er den sanne skjønnheten ved å bli rykket opp med roten: å le av det som utmatter deg, elske det som virket «uakseptabelt», og finne mening der du minst venter det.