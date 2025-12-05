Search here...

« J’ai 36 ans et pas d’enfants » : cette actrice brise un tabou

Léa Michel
Dans un extrait de son passage sur le podcast « Know Thyself », l’actrice et auteure-compositrice-interprète américaine Lucy Hale rappelle avec simplicité : elle a 36 ans, n’est pas mariée et n’a pas d’enfants, et c’est parfaitement OK. Son intention est de dire qu’il n’existe pas de calendrier universel pour se marier ou fonder une famille, et qu’il ne faut pas se précipiter si l’on ne se sent pas prêt, même si la société renvoie souvent l’idée inverse.​

Normaliser des parcours de vie différents

En parlant de son âge et de sa situation personnelle, Lucy Hale met en lumière la pression qui pèse particulièrement sur les femmes autour du couple, de la maternité et de la fameuse « horloge biologique ».​ Son discours valorise au contraire l’idée que chaque personne avance à son rythme, que l’on peut construire sa carrière, se connaître soi-même, puis décider – ou non – d’avoir des enfants plus tard, sans culpabilité.​

 

Des commentaires très positifs en ligne

Sous les extraits partagés sur les réseaux sociaux, beaucoup d’internautes saluent le courage et la sincérité de sa prise de parole.​​ Les commentaires soulignent que ce sujet reste tabou, et que cela fait du bien d’entendre une actrice connue dire ouvertement que ne pas être mariée ni parent à 36 ans ne fait pas de soi quelqu’un « en retard » ou « raté ».​ Ce type de message contribue à normaliser des trajectoires de vie plus variées, loin des schémas imposés par la famille, la culture ou les médias.​

En affirmant publiquement son statut, Lucy Hale offre ainsi un repère rassurant à toutes les personnes qui se sentent en décalage avec les attentes sociales et leur rappelle que leur valeur ne se mesure ni à une bague au doigt, ni au nombre d’enfants.

Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
