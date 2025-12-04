« Une mannequin ! » : cette chanteuse coréenne fait tourner les têtes

Lisa du girl group sud-coréen de K-pop BLACKPINK a une fois de plus confirmé son statut d’icône de mode lors d’un récent événement d’une marque de luxe, où sa tenue a fait l’effet d’un « choc admiratif » chez les fans comme chez les médias. Considérée par beaucoup comme une « mannequin », la chanteuse a captivé par un look à la fois conceptuel et maîtrisé.

Une icône K‑pop en mode haute couture

Lalisa Manobal, plus connue sous le nom de Lisa, est la rappeuse et danseuse principale du girl group sud-coréen de K-pop BLACKPINK, mais aussi l’une des figures les plus courtisées par les grandes maisons de luxe. Son rôle d’ambassadrice s’inscrit dans un parcours déjà marqué par de nombreux partenariats de prestige et des apparitions régulières aux plus grands défilés. Au fil de ces collaborations, elle s’est imposée comme une référence de style, capable de passer du glamour « classique » aux silhouettes les plus avant‑gardistes.​

PRINCESS LISA X LV THE PLACE#LISAxLouisVuitton pic.twitter.com/qWXwAIVqN9 — kenji 𓅓 (@yk2aii) December 3, 2025

Un look qui flirte avec le catwalk

À l’événement Louis Vuitton, Lisa est apparue dans une tenue qui semblait tout droit sortie d’un défilé, mêlant transparence, lignes graphiques et volumes spectaculaires. La pièce centrale reposait sur un effet « dessin au feutre » : les contours du haut et du pantalon semblaient tracés sur le corps. Sa silhouette était complétée par de larges manches bouffantes et une traîne dramatique, transformant chaque mouvement en mini performance de haute couture, comme si elle marchait sur un runway.

Des boucles XXL pour un effet supermodel

Si la tenue a frappé, la coiffure n’est pas passée inaperçue non plus : Lisa portait d’énormes boucles volumineuses, loin de son lisse signature, renforçant l’illusion de voir une top modèle sur un shooting éditorial. Cette chevelure généreuse encadrait son visage et accentuait la dimension théâtrale de la tenue, tout en rappelant les grandes heures des supermodels des années 90. Associés à un maquillage travaillé et à une attitude assurée, ces choix mode ont donné à l’ensemble une aura de « supermodel off duty » maîtrisée.

Une réputation de « fashion chameleon »

Ce n’est pas la première fois que Lisa attire tous les regards dans un ensemble magnifique, et sa réputation de « fashion chameleon » se renforce à chaque apparition. Lors d’autres événements de la maison Louis Vuitton, elle a déjà alterné entre looks en cuir structuré, robes fluides ou ensembles en maille colorée parfaitement dans l’air du temps. Cette capacité à se réinventer tout en restant instantanément reconnaissable contribue à son image d’artiste complète, qui domine autant les scènes de concert que le front row des défilés.​

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par LISA (@lalalalisa_m)

Avec cette tenue, Lisa démontre ainsi une nouvelle fois qu’elle maîtrise les codes de la haute couture aussi bien que ceux de la scène. En brouillant les frontières entre idol K‑pop, star mondiale et muse de la mode, elle confirme qu’elle n’est plus seulement « une chanteuse coréenne qui fait tourner les têtes », mais l’une des figures centrales du dialogue actuel entre pop culture et luxe.