Avec élégance, Sofía Vergara (53 ans) fait sensation en robe blanche

Sofía Vergara a récemment fait sensation lors de l’anniversaire d’une amie en apparaissant dans une robe blanche en soie signée Laura Basci. La robe fine à bretelles spaghettis présentait des panneaux en dentelle à la taille et au-dessus des genoux, soulignant avec élégance sa silhouette.

Un style affirmé et raffiné

L’actrice de la mini-série américaine « Griselda » a complété son look avec un pendentif en argent orné de pierres blanches, un bracelet rouge fin et des boucles d’oreilles en diamant, tout en arborant une coiffure lisse. Son maquillage était sophistiqué avec des ombres à paupières brunes, un trait d’eyeliner ailé noir, de longs cils dramatiques et des lèvres mauves.

Sofía Vergara, reconnue comme une icône du style, confirme ce statut avec cette tenue. Elle partage régulièrement sur Instagram ses looks qui allient glamour et tendance, offrant un parfait équilibre entre élégance et modernité.

Instants de vie et complicité familiale

Par ailleurs, Sofía Vergara a récemment partagé des instants de ses fêtes d’automne dans une tenue marron composée d’un débardeur dos nageur et d’une jupe crayon en tulle fluide, accessoirisée de talons argentés à brides croisées et de bijoux dorés. Elle apparaît parfois en compagnie de son fils Manolo Gonzalez Vergara. Leur rare apparition ensemble sur Instagram a été remarquée lors d’une grande fête Thanksgiving, renforçant l’image d’une famille soudée.

En résumé, cette robe blanche intemporelle dans un style chic démontre parfaitement la capacité de Sofía Vergara à allier glamour et raffinement.