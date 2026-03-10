À maintenant 24 ans, l’ancienne « plus belle petite fille du monde » annonce ses fiançailles

Léa Michel
@thylaneblondeau/Instagram

La mannequin et actrice française Thylane Blondeau vient d’annoncer ses fiançailles avec le DJ français Ben Attal, scellant une nouvelle étape très symbolique dans la vie de celle qui fut longtemps connue comme la « plus belle petite fille du monde ».

Une demande en mariage de cinéma en Grèce

Lors d’un séjour romantique en Grèce, Ben Attal a demandé la main de Thylane dans un décor de carte postale, face à la mer, avec une table dressée en extérieur et un chemin de pétales de roses rouges menant jusqu’au lieu de la demande. La jeune mannequin a partagé sur Instagram plusieurs clichés de ce moment, révélant à la fois le paysage côtier, la mise en scène fleurie et son imposante bague de fiançailles, un gros diamant monté sur un simple anneau en or jaune.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Thylane-Lena rose (@thylaneblondeau)

De « plus belle petite fille du monde » à future mariée

Révélée enfant par Vogue Enfants, Thylane Blondeau avait été surnommée « la plus belle fille du monde », un titre qui l’a suivie tout au long de sa carrière de mannequin. Aujourd’hui, c’est en jeune femme accomplie – mannequin et actrice – qu’elle partage cette bonne nouvelle, deux mois seulement après le décès de son beau-père, donnant à ces fiançailles une tonalité encore plus émotive et intime.

Un message simple et touchant

Sur ses publications, Thylane a choisi des mots courts, mais très personnels, pour accompagner les photos : « J’ai dis oui à mon meilleur ami », affirmant ainsi la complicité qui l’unit à Ben Attal autant que leur engagement amoureux. Le DJ parisien, qui a minutieusement préparé cette demande, apparaît aux côtés du mannequin sur plusieurs clichés, le couple rayonnant sous le soleil grec.

En annonçant ses fiançailles, Thylane Blondeau tourne ainsi une nouvelle page de son histoire, loin de l’étiquette de « plus belle petite fille du monde » pour s’affirmer comme une jeune femme qui construit sa vie privée et sentimentale sous le regard du public.

Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
