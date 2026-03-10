Avec sa nouvelle coupe, Margot Robbie change radicalement de style

Après plusieurs mois passés à incarner une héroïne romantique tout droit sortie du XIXᵉ siècle dans « Wuthering Heights » (Les Hauts de Hurlevent), Margot Robbie surprend tout le monde avec un look résolument moderne. L’actrice et productrice australienne, en pleine transition stylistique, a affiché une nouvelle coupe de cheveux lors de la Fashion Week de Paris – un virage mode qui marque la fin d’une ère et le début d’une autre.

Une apparition remarquée au défilé Chanel

C’est au défilé prêt-à-porter Chanel que Margot Robbie a révélé sa transformation. Exit les longues boucles wutheringiennes et les tenues gothiques : l’actrice et productrice australienne est apparue coiffée d’un lob asymétrique (long bob) agrémenté d’une frange droite et pleine. Cette coupe élégante et structurée encadre son visage avec modernité, soulignant ses traits tout en lui donnant un air « rebelle » et avant-gardiste.

Côté tenue, Margot Robbie a misé sur la simplicité maîtrisée : un jean brut, un débardeur transparent, et les intemporelles chaussures bicolores Chanel. Le look est complété par un sac Chanel 25, symbole d’un chic parisien effortless. Une allure sobre, fluide, mais ô combien sophistiquée.

La fin de l’ère « Wuthering Heights » (Les Hauts de Hurlevent)

Ce changement capillaire traduit plus qu’une lubie esthétique : il signe la fin de l’ère « Wuthering Heights ». Lors de la tournée promotionnelle du film, Margot Robbie avait enchaîné les tenues romantiques inspirées de l’univers brontëen : corsets, brocarts, jupons transparents et bijoux d’époque – un hommage fashion au personnage d’Emily Brontë qu’elle incarnait à merveille.

Sa robe « shipwrecked » portée à la première australienne du film en février dernier, avec ses détails effilochés et sa silhouette dramatique, avait clôturé cette parenthèse gothique-chic sur une note spectaculaire. Ce retour à un look contemporain, presque minimaliste, semble ainsi marquer un virage intentionnel dans sa communication visuelle – celui d’une actrice qui quitte les rôles de composition pour retrouver sa propre identité mode.

Une évolution stylistique affirmée

Toujours attentive à son image, Margot Robbie confirme une fois encore sa capacité à se réinventer. Après sa période Barbiecore en 2023-2024 et son interlude victorien romantique pour « Wuthering Heights », elle opte désormais pour une esthétique plus urbaine, moderne et décontractée, en phase avec les tendances du moment. Avec cette nouvelle coupe et cette allure affirmée, Margot Robbie prouve que la mode reste pour elle un moyen d’expression artistique à part entière – une manière de raconter ses métamorphoses à travers le style.

En résumé, Margot Robbie, véritable caméléon du cinéma comme de la mode, maîtrise l’art de la transformation. En troquant les corsets de Brontë contre un jean et une frange, elle ne fait pas qu’adopter un nouveau look : elle réaffirme son rôle d’icône moderne, libre et en constante évolution. À l’image de sa carrière, son style ne cesse de surprendre – et de séduire.

