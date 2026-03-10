Plus de quarante ans après, Madonna remet en scène l’un de ses looks les plus célèbres

Certaines images marquent durablement l’histoire de la pop culture. Parmi elles figure la tenue de mariée portée par Madonna dans le clip « Like a Virgin » en 1984. Plus de quarante ans après, la chanteuse revisite ce style emblématique dans une nouvelle campagne de mode, ravivant l’un des looks les plus célèbres de sa carrière.

Un hommage à une tenue devenue iconique

Dans une récente campagne publicitaire pour la maison de mode Dolce & Gabbana, Madonna apparaît dans une série d’images et de vidéos en noir et blanc. Sur scène, entourée de musiciens, elle interprète la chanson italienne « La Bambola » de Patty Pravo, sortie en 1968.

Pour cette performance, la chanteuse porte une tenue qui rappelle fortement l’esthétique de son clip « Like a Virgin ». On y retrouve plusieurs éléments caractéristiques de ce style devenu culte : un corset en dentelle, des gants longs, des collants résille et un voile. L’ensemble évoque une robe de mariée revisitéée, fidèle à l’esprit « provocateur » qui avait marqué l’image de Madonna dans les années 1980.

Le look du clip « Like a Virgin », un moment clé de la pop culture

Sorti en 1984, le clip de « Like a Virgin » contribue à installer Madonna comme l’une des figures majeures de la pop mondiale. Dans cette vidéo tournée à Venise, la chanteuse apparaît notamment dans une robe de mariée blanche accompagnée d’accessoires inattendus. La tenue mélange alors plusieurs références : corset en dentelle, gants longs, bijoux imposants et collier en forme de croix. Ce style suscite de nombreuses réactions à l’époque. La même année, Madonna reprend cette esthétique lors de sa célèbre performance aux MTV Video Music Awards, un moment resté dans l’histoire de la télévision musicale.

Une réinterprétation moderne

Dans la campagne récente pour la maison de mode Dolce & Gabbana, Madonna ne reproduit pas exactement la tenue originale, mais en propose une version contemporaine. Le corset en dentelle est associé à un mini-short à lacets et à des accessoires similaires à ceux du look original, comme les gants ou le voile. L’ensemble conserve l’esprit du style de 1984 tout en adoptant une esthétique « plus moderne ». Ce type de clin d’œil à son propre passé fait partie de la stratégie artistique de Madonna, qui revisite régulièrement certains moments clés de sa carrière.

Un style qui a marqué la mode et la musique

Le look « Like a Virgin » reste aujourd’hui l’un des plus reconnaissables de Madonna. Il symbolise une période où elle imposait un style personnel mélangeant, accessoires religieux et éléments inspirés de la mode punk. Cette esthétique a influencé la mode des années 1980 et contribué à façonner l’image publique de l’artiste. De nombreuses célébrités et stylistes continuent d’y faire référence, preuve de son impact durable dans la culture populaire.

Plus de quarante ans après la sortie de « Like a Virgin », Madonna continue ainsi de jouer avec les symboles qui ont construit son image. En revisitant l’un de ses looks les plus célèbres dans une campagne de mode, la chanteuse rappelle l’influence durable de cette période sur sa carrière. Entre nostalgie et réinterprétation moderne, ce clin d’œil à son style des années 1980 montre à quel point certaines images de la pop culture restent intemporelles.