À 32 ans, Ariana Grande illumine la scène dans un look « félin »

Ariana Grande a retrouvé la scène à l’occasion de sa tournée « Eternal Sunshine Tour », sa première en près de huit ans. Pour marquer l’événement, la chanteuse américaine a dégainé un look de scène placé sous le signe du félin : dentelle noire et masque de chat, pour une entrée en matière des plus théâtrales.

Le look « félin » qui a captivé les regards

Pour ce moment très attendu, Ariana Grande portait une robe courte en dentelle noire, à l’esprit corseté, créée sur mesure. Encolure licou, ras-de-cou en dentelle assorti, empiècements ajourés : la pièce jouait la carte de la sophistication sombre. Elle l’a complétée par de longues bottes cuissardes à lacets signées Christian Louboutin et, surtout, par un masque noir façon « Catwoman », véritable clé de voûte de ce look félin. Le tout, orchestré par le styliste Law Roach, était sublimé par sa célèbre queue-de-cheval haute et un eye-liner graphique.

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Un clin d’œil à son univers

Ce motif félin n’a rien d’anodin. Il fait directement écho au clip de son titre « the boy is mine », dans lequel Ariana Grande arbore une esthétique inspirée des chats. Les fans de la première heure y reconnaîtront aussi un clin d’œil à ses fameuses oreilles de chat, qu’elle ne quittait quasiment pas entre 2014 et 2016. Un motif devenu, au fil des années, une véritable signature de son univers visuel.

Un grand retour très attendu

Au-delà du style, cette apparition marque surtout un tournant. Lancée le 6 juin à Oakland, en Californie, la tournée « Eternal Sunshine Tour » accompagne son album du même nom, sorti en 2024. Il s’agit de son premier passage sur scène depuis 2019, après plusieurs années consacrées au cinéma, et notamment à son rôle salué de Glinda dans « Wicked ». Autant dire que ses fans, qui patientaient depuis longtemps, ont réservé un accueil triomphal à cette artiste de retour là où tout a commencé.

Entre dentelle noire, masque de chat et clin d’œil à son histoire, Ariana Grande signe ainsi un retour sur scène aussi attendu que maîtrisé. Fidèle à son goût du spectacle et à son sens du détail, la chanteuse prouve qu’elle n’a rien perdu de sa superbe. Une chose est sûre : ce look félin restera l’un des temps forts de cette tournée événement.