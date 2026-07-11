Critiquée sur son poids, cette actrice se confie sur le « body shaming » qu’elle a subi

La célèbre actrice indienne Madhuri Dixit, figure majeure de Bollywood, s’est confiée dans une interview pour News18 sur le « body shaming » dont elle a fait l’objet, en particulier au début de sa carrière. Un témoignage qui met en lumière la pression constante exercée sur le corps des femmes, y compris dans le milieu du cinéma.

Jugée « trop maigre » à ses débuts

Lorsqu’elle débute, dans les années 1980, Madhuri Dixit se heurte rapidement à des remarques sur son apparence. À l’époque, on la juge « trop mince ». « Ils pensaient que j’étais trop maigre. Ils disaient : ‘donnez-lui quelque chose à manger’ », se souvient-elle. Selon Madhuri Dixit, le statut de personnalité publique expose malheureusement inévitablement à ce type de commentaires : « Les gens sont très prompts à juger ».

Un jugement permanent, dans les deux sens

Pour l’actrice, le piège est qu’aucune option ne semble épargner les femmes. « On vous juge si vous prenez du poids, on vous juge si vous en perdez », résume-t-elle. Madhuri Dixit pointe un travers particulièrement répandu dans son pays, où les remarques sur le corps fusent sans détour, dès les premiers instants d’une rencontre. Une franchise brutale qui, souligne-t-elle, « ne laisse guère de place à la bienveillance ».

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Les réseaux sociaux, un facteur aggravant

Madhuri Dixit estime toutefois avoir été, d’une certaine manière, protégée par son époque. À ses débuts, l’absence de réseaux sociaux et de culture du « troll » rendait ces jugements moins audibles. « Les critiques existaient déjà, mais on ne les entendait pas, faute de réseaux sociaux », explique-t-elle. Aujourd’hui, déplore-t-elle, « l’anonymat permet à chacun de dire n’importe quoi, amplifiant la portée de ces attaques ».

L’amour de soi comme réponse

Face à cette pression, l’actrice prône une réponse simple : l’estime de soi. Selon elle, mieux vaut se concentrer sur ce que l’on aime faire et sur ses passions, plutôt que sur le regard des autres. « L’idée, c’est de s’aimer soi-même », affirme-t-elle. Un conseil qu’elle applique elle-même, en gardant le cap sur son travail et en relativisant les commentaires malveillants.

Une carrière toujours au sommet

Ce témoignage intervient alors que Madhuri Dixit est saluée pour son dernier film, une comédie diffusée sur une plateforme de streaming, dont l’humour s’accompagne d’une critique des jugements que subissent les femmes. Un rôle qui fait écho à son propre vécu, et qui confirme la longévité d’une carrière démarrée il y a plus de quarante ans.

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En partageant son expérience, Madhuri Dixit rappelle ainsi que le « body shaming » touche toutes les femmes, quels que soient leur statut ou leur notoriété. Son message, lui, se veut résolument positif : refuser de se laisser définir par le regard des autres, et faire de l’amour de soi un véritable rempart. Une parole forte, qui résonne bien au-delà des frontières du cinéma indien.