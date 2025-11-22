« Je préfère rester seule que de supporter ça » : cette athlète révèle sa vision « moderne » de l’amour

La gymnaste américaine Sunisa Lee – dite Suni Lee – s’est récemment confiée sur sa vision de l’amour, affichant une maturité qui tranche avec bien des clichés sur les jeunes célébrités. Dans un entretien accordé au podcast « HAHA », la jeune femme de 22 ans a livré avec franchise ce qu’elle attend réellement d’un homme, mais aussi ce qu’elle refuse catégoriquement de tolérer dans un couple.

Ce qu’elle recherche chez un homme

Suni Lee a été très claire : elle privilégie la maturité émotionnelle au charme superficiel. Selon elle, trop d’hommes, y compris certains plus âgés qu’elle, affichent encore une immaturité qui l’ennuient profondément. Elle s’oriente donc plutôt vers des partenaires qui savent faire preuve de sérieux, de compréhension et d’intelligence émotionnelle. Cet équilibre lui paraît essentiel dans un couple sain et durable. Elle s’est même avancée à dire qu’elle préfère être seule plutôt que de rester avec quelqu’un « pour supporter ça ».

En outre, Suni apprécie particulièrement les hommes qui, comme elle, sont passionnés par le sport, ce qui lui semble un terrain commun solide. Elle valorise aussi l’humour et l’attention portée non seulement à elle, mais à tout son entourage, jugé important pour une complicité authentique.

@clipthrone2 Olympic Gold Medalist Suni Lee speaks on all the thirsty comments about her on social media and reveals her type in men 😮🤣👀 #sunilee #sunileeedit #fyp #goviralplease ♬ original sound – ClipThrone

Ses « critères » d’âge et d’indépendance

Autre point marquant, la gymnaste impose une limite d’écart d’âge de 5 ans, ce qui souligne son désir de relations d’égal à égal, plutôt que d’une différence de maturité trop élevée. En parallèle, elle tient à garder une certaine indépendance et à ne pas se laisser submerger par des relations qui pourraient nuire à son équilibre personnel.

Une jeune femme de 22 ans qui parle ouvertement de ses attentes amoureuses fait preuve de maturité et d’authenticité : oui, les femmes peuvent avoir des souhaits, des désirs, et les exprimer sans que cela devienne tabou ou mal interprété. Elles ont pleinement le droit de s’exprimer librement sur ce sujet.

Une étoile qui brille au-delà du sport

Depuis son double succès aux Jeux olympiques de Paris en 2024, Suni Lee s’est tournée vers une vie plus équilibrée, ayant déménagé à New York et embrassé de nouvelles carrières dans le mannequinat et la mode. Sa présence lors du défilé Victoria’s Secret 2025 a marqué un tournant, plaçant la sportive sous un nouveau jour et renforçant son statut d’icône moderne.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Sunisa Lee (@sunisalee)

En définitive, Suni Lee incarne une génération qui revendique des liens basées sur le respect, la maturité et la joie partagée. Refusant de sacrifier son bien-être, elle prône un amour sain, loin de la superficialité et des compromis douloureux. Son message est clair : mieux vaut être seule que mal accompagnée, et la qualité prime toujours sur la quantité dans la quête du bonheur sentimental.

