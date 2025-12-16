« Bravo de le montrer ! » : Angelina Jolie affiche les cicatrices de sa mastectomie

Angelina Jolie n’a jamais eu peur d’allier vulnérabilité et engagement. Douze ans après avoir révélé au monde sa double mastectomie préventive, l’actrice et militante américaine fait à nouveau parler d’elle, en posant en couverture du premier numéro de Time France. Sur cette une empreinte de pudeur et de courage, elle montre les cicatrices laissées par son opération. Un geste fort qui réaffirme son rôle de figure emblématique dans la lutte contre le cancer.

Une couverture symbole de courage et d’empathie

Pour le lancement de son édition française, le magazine Time a choisi un symbole : celui d’une femme qui a transformé la peur en message de prévention. Sur les photos signées Nathaniel Goldberg, Angelina Jolie laisse entrevoir les marques de sa double mastectomie, sans mise en scène spectaculaire, simplement avec sobriété.

Dans les pages de Time France, l’actrice confie : « Je partage ces cicatrices avec beaucoup de femmes que j’aime ». Par cette phrase puissante, elle rappelle que ces marques ne sont pas des stigmates, mais des emblèmes de survie et de sororité. En montrant ce que tant d’autres cachent, elle libère la parole, brise les tabous et donne une forme tangible au courage des femmes.

Le « choc Angelina » : un impact de santé publique

Lorsque, en 2013, Angelina Jolie annonçait avoir subi une double ablation préventive, le monde entier réagissait. Porteuse du gène BRCA1, elle avait pris la décision radicale d’agir avant que la maladie ne se déclare. Son témoignage, transparent et documenté, a déclenché ce que l’on a nommé « l’effet Angelina » : une hausse significative des dépistages du cancer du torse et des ovaires dans de nombreux pays.

En rendant aujourd’hui visible ce que l’opération a laissé sur son corps, elle prolonge son combat, transformant ses cicatrices en outils d’éducation à la santé et de prévention. Plus qu’une star, elle se fait messagère de solidarité et d’accès équitable aux soins, plaidant pour que la médecine ne soit pas un luxe réservé à quelques-uns.

Une actrice engagée, une femme debout

Au-delà de son image hollywoodienne, Angelina Jolie s’impose une fois encore comme une voix qui compte. Son engagement humanitaire, sa franchise et sa volonté de parler du corps des femmes autrement que par le prisme de sa beauté physique qui la distinguent dans un milieu souvent obsédé par la perfection. En posant sans artifice, elle redéfinit les contours du courage : celui d’accepter le réel, d’aimer la vie malgré les épreuves, et de partager cette force avec d’autres.

En choisissant de montrer ses cicatrices, Angelina Jolie fait ainsi bien plus qu’une photo : elle livre une leçon d’humanité. À travers ce geste, elle démontre que la beauté ne réside pas dans l’absence de marques, mais dans la capacité à vivre et à aimer avec elles. « Bravo de le montrer ! » – car dans chaque cicatrice se cache la preuve d’un combat gagné et d’une vie qui continue.