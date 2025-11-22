Julia Roberts fait l’unanimité avec une nouvelle couleur de cheveux

Julia Roberts fait sensation cet automne avec une « transformation » capillaire remarquée : l’actrice et productrice américaine a troqué sa célèbre chevelure auburn pour une nuance lumineuse de blond doré, qui met tout le monde d’accord.​

Une « métamorphose » applaudie

Julia Roberts, longtemps associée à ses cheveux châtains foncés ou auburn, vient d’opérer un (petit) virage capillaire. Photographiée avec une teinte blond doré, l’actrice arbore maintenant un carré mi-long, subtilement dégradé, légèrement ondulé. Cette « transformation » capillaire a été dévoilée lors d’événements récents à Los Angeles, mais aussi sur les réseaux sociaux via les clichés de son équipe de stylistes. Les réactions sont unanimes : le public et la presse saluent ce nouveau look jugé flatteur, radieux et parfaitement en phase avec l’esprit de cette saison.​

Un look pensé pour un rôle

Derrière cette évolution capillaire se cache surtout un choix artistique. Julia Roberts a adopté cette nouvelle couleur pour son rôle dans le film « After the Hunt », un thriller psychologique où son apparence devait incarner une forme « de renouveau et de complexité ». La coupe se distingue par sa douceur et ses reflets chaleureux, tout en modernité. Ce changement accompagne une volonté de montrer que l’actrice sait se réinventer, autant dans ses rôles que dans son style personnel.​

 

Une couleur qui inspire

La nuance de blond doré choisie par l’actrice illumine son teint. Ce type de balayage, appelé aussi « buttery blond lob », connaît actuellement un fort engouement auprès des femmes de plus de 50 ans. Les professionnels de la coiffure recommandent ce style pour son effet élégant, et les fans n’ont justement pas manqué de féliciter Julia Roberts pour cette prise de risque réussie.​

 

En adoptant ce carré mi-long blond lumineux, Julia Roberts montre ainsi une fois de plus sa capacité à surprendre et à inspirer, aussi bien dans l’univers du cinéma que dans celui des tendances beauté. Sa « transformation » capillaire fait déjà l’unanimité et devrait inspirer bien des adeptes en quête de nouveauté chic pour la nouvelle saison.

