« Vulgaire » : Beyoncé critiquée pour son look « osé » à Las Vegas

Lors du Grand Prix de Formule 1 à Las Vegas, Beyoncé n’est pas passée inaperçue. La chanteuse a fait une entrée remarquée dans une tenue blanche moulante et un décolleté plongeant, suscitant à la fois admiration et critiques sur les réseaux sociaux.

Un style jugé « provocateur » au cœur d’une ambiance sportive

Accompagnée de son mari Jay-Z, Beyoncé a choisi un body en cuir blanc orné d’une fermeture éclair. Son look détonnait sur le paddock, notamment dans cet univers dit masculin et très codifié. Ce choix vestimentaire lui a valu une vague de réactions houleuses en ligne, certains estimant que « ce style provocateur n’était pas approprié pour l’événement ».

Sous le regard parfois sévère des internautes

Au-delà des débats sur sa tenue, Beyoncé a dû faire face à des commentaires désobligeants ciblant son physique et son âge. Des propos grossophobes et empreints d’âgisme l’ont notamment visée, illustrant les pressions et les jugements constants auxquels sont exposées les femmes, même celles qui dominent la scène internationale. Malgré cela, Beyoncé continue d’affirmer son image.

En définitive, en restant fidèle à son style et à sa confiance, Beyoncé renforce son statut d’icône moderne. Son apparition au Grand Prix de Las Vegas montre qu’elle ne se laisse pas définir par les diktats de la société, adoptant avec force et élégance un look qui fait parler bien plus que de mode.