« Vulgaire » : Beyoncé critiquée pour son look « osé » à Las Vegas

Fabienne Ba.
@f1/Instagram

Lors du Grand Prix de Formule 1 à Las Vegas, Beyoncé n’est pas passée inaperçue. La chanteuse a fait une entrée remarquée dans une tenue blanche moulante et un décolleté plongeant, suscitant à la fois admiration et critiques sur les réseaux sociaux.

Un style jugé « provocateur » au cœur d’une ambiance sportive

Accompagnée de son mari Jay-Z, Beyoncé a choisi un body en cuir blanc orné d’une fermeture éclair. Son look détonnait sur le paddock, notamment dans cet univers dit masculin et très codifié. Ce choix vestimentaire lui a valu une vague de réactions houleuses en ligne, certains estimant que « ce style provocateur n’était pas approprié pour l’événement ».

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par FORMULA 1® (@f1)

Sous le regard parfois sévère des internautes

Au-delà des débats sur sa tenue, Beyoncé a dû faire face à des commentaires désobligeants ciblant son physique et son âge. Des propos grossophobes et empreints d’âgisme l’ont notamment visée, illustrant les pressions et les jugements constants auxquels sont exposées les femmes, même celles qui dominent la scène internationale. Malgré cela, Beyoncé continue d’affirmer son image.

En définitive, en restant fidèle à son style et à sa confiance, Beyoncé renforce son statut d’icône moderne. Son apparition au Grand Prix de Las Vegas montre qu’elle ne se laisse pas définir par les diktats de la société, adoptant avec force et élégance un look qui fait parler bien plus que de mode.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
Article précédent
« J’ai dû perdre six enfants » : le récit bouleversant d’un top model culte

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

« J’ai dû perdre six enfants » : le récit bouleversant d’un top model culte

Inès de la Fressange, ancienne mannequin française des années 1980, s’est confiée sans détour dans La Tribune dimanche...

À 45 ans, cette mannequin brésilienne brille dans une robe à découpes vertigineuses

La top model brésilienne Gisele Bündchen a fait un retour très remarqué sur le tapis rouge, dans une...

Cette chanteuse coréenne critiquée pour « avoir du ventre »

Jennie, du girl group sud-coréen de K-pop BLACKPINK, a récemment été prise pour cible par des internautes pour...

À 81 ans, Catherine Deneuve ne jure que par cette teinte de rouge à lèvres qui la fait rayonner

Catherine Deneuve incarne l’élégance à la française. Aperçue lors de l’ouverture de la nouvelle boutique Roger Vivier à...

À 56 ans, Catherine Zeta-Jones ose un look monochrome chic à Las Vegas

L'actrice et chanteuse britannique Catherine Zeta-Jones a dernièrement illuminé le Grand Prix de Formule 1 de Las Vegas...

Voici la nouvelle Miss Univers 2025 et ses sublimes dauphines !

L’édition 2025 de Miss Univers, organisée près de Bangkok (Thaïlande), a offert un spectacle d’une intensité rare, mêlant...