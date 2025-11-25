« J’ai dû perdre six enfants » : le récit bouleversant d’un top model culte

Fabienne Ba.
@inesdelafressangeofficial/Instagram

Inès de la Fressange, ancienne mannequin française des années 1980, s’est confiée sans détour dans La Tribune dimanche sur un chapitre douloureux de sa vie : elle a subi 6 arrêts naturels de grossesse (fausses couches) avant de pouvoir accueillir ses 2 filles, Nine et Violette. Cette prise de parole courageuse met en lumière un sujet encore trop tabou.

Un parcours de maternité marqué par la douleur

Inès de la Fressange décrit avec sobriété et lucidité les épreuves qu’elle a traversées. « J’ai dû perdre six enfants à la suite de fausses couches », a-t-elle révélé, insistant sur la fréquence malheureusement élevée de ce drame. À 68 ans, Inès dédie son témoignage à toutes les femmes qui vivent la même souffrance, insistant sur l’importance de briser le silence autour de ce sujet.

Une profonde admiration pour ses filles

Malgré un parcours de maternité difficile, Inès de la Fressange est aujourd’hui une maman fière et admirative de ses filles. Nine, comédienne reconnue, et Violette, auteure, sont pour elle une source d’inspiration et de joie. Elle évoque leur intelligence, leur indépendance et la manière dont elles l’ont aidée à renouveler son regard sur le monde, soulignant un véritable échange intergénérationnel.

Briser les tabous pour mieux avancer

En s’ouvrant ainsi, Inès de la Fressange participe à la déstigmatisation des arrêts naturels de grossesse (fausses couches), sujet tabou mais farouchement partagé. Son témoignage invite à davantage d’écoute et de bienveillance, dans une société où une grossesse sur quatre se termine malheureusement par un arrêt naturel de grossesse. Son honnêteté contribue à normaliser cette souffrance et à encourager un dialogue apaisé.

Le témoignage d’Inès de la Fressange résonne ainsi bien au-delà de son parcours personnel. En partageant avec sincérité l’épreuve de ses arrêts naturels de grossesse (fausses couches), elle offre une parole rare et essentielle qui permet à d’autres femmes de se sentir moins seules face à une douleur souvent tue. Son récit rappelle qu’il est nécessaire d’aborder ces sujets avec empathie, pour mieux comprendre et accompagner celles et ceux qui traversent ces moments difficiles.

